¿Cómo sobrevivir al cambio de estación?

Parece que fue ayer cuando sacamos los abrigos, pero los días empiezan a ser más largos y los árboles ya tienen otros planes. La transición de invierno a primavera es una de las más esperadas, pero para muchos de nosotros, viene acompañada de un invitado no deseado: la alergia estacional.
Si has empezado a estornudar más de la cuenta o sientes que tus ojos tienen vida propia, no es el clima, es tu sistema inmune reaccionando al polen que despierta.
3 Tips para que el polen no arruine tu día:
Ventila con estrategia: Abre las ventanas de casa solo entre las 10:00 y las 16:00 horas.
Evita el amanecer y el atardecer, que es cuando los niveles de polen están por las nubes.
Tus gafas son tu escudo: Además de verte genial, las gafas de sol bloquean
físicamente el contacto del polen con tus ojos.
Llegar y lavar: Al volver de la calle, cámbiate de ropa y, si puedes, dale un enjuague
rápido a tu cara. Esto evita que lleves los alérgenos al sofá o a la cama.
¿Sabías que…?
No todo el polen es igual. En esta época, los principales responsables son los árboles como el fresno, el pino y el encino. Si tus síntomas son muy fuertes, un lavado nasal con solución salina puede ser tu mejor aliado para limpiar las vías respiratorias de forma natural.
¡A disfrutar de las flores!