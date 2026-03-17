¿Cómo sobrevivir al cambio de estación?

Parece que fue ayer cuando sacamos los abrigos, pero los días empiezan a ser más largos y los árboles ya tienen otros planes. La transición de invierno a primavera es una de las más esperadas, pero para muchos de nosotros, viene acompañada de un invitado no deseado: la alergia estacional.

Si has empezado a estornudar más de la cuenta o sientes que tus ojos tienen vida propia, no es el clima, es tu sistema inmune reaccionando al polen que despierta.

3 Tips para que el polen no arruine tu día:

Ventila con estrategia: Abre las ventanas de casa solo entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Evita el amanecer y el atardecer, que es cuando los niveles de polen están por las nubes.

Tus gafas son tu escudo: Además de verte genial, las gafas de sol bloquean

físicamente el contacto del polen con tus ojos.

Llegar y lavar: Al volver de la calle, cámbiate de ropa y, si puedes, dale un enjuague

rápido a tu cara. Esto evita que lleves los alérgenos al sofá o a la cama.

¿Sabías que…?

No todo el polen es igual. En esta época, los principales responsables son los árboles como el fresno, el pino y el encino. Si tus síntomas son muy fuertes, un lavado nasal con solución salina puede ser tu mejor aliado para limpiar las vías respiratorias de forma natural.

¡A disfrutar de las flores!

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