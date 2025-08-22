Condenan a cantante de Santa Ana por feminicidio tentado y violación

Día a Día News

ElSalvador–El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, con sede en Santa Ana, condenó a 23 años de prisión a F. E. R., cantante del departamento, por feminicidio tentado y violación en perjuicio de su expareja. La sentencia establece 13 años por feminicidio tentado y 10 años por violación.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), el imputado y la víctima habían mantenido una relación sentimental que terminó a inicios de marzo de 2024. A pesar de la ruptura, continuaban en contacto debido a su trabajo en la música, ya que él le prestaba micrófonos y le pedía acompañarlo a presentaciones.

El 25 de marzo de 2024, tras participar en actividades artísticas, ambos acudieron a un bar en Santa Ana, donde iniciaron una discusión. La confrontación continuó en el parqueo, lugar en el que el acusado golpeó a la víctima y la arrojó al suelo, obligándola posteriormente a abordar un taxi hacia su vivienda en Ciudad Paraíso.

Al llegar al domicilio, la víctima fue introducida a la fuerza, agredida físicamente y, según la FGR, en un momento de violencia extrema, el acusado intentó asesinarla utilizando un bloque de cemento. La mujer logró persuadirlo y, posteriormente, fue obligada a mantener relaciones sexuales. Tras dormir el imputado, la víctima huyó y presentó la denuncia ante las autoridades.

Durante la vista pública, el juez consideró que las pruebas presentadas por la FGR acreditaban la responsabilidad de F. E. R. en ambos delitos, dictando la condena correspondiente. La sentencia busca garantizar justicia en un caso de violencia de género en Santa Ana.

Compartir esta nota