Ministra de Educación ordena implementar lunes cívicos a partir del 1 de septiembre

ElSalvador–La ministra de Educación, Karla Trigueros, anunció que a partir del 1 de septiembre todos los centros escolares del país deberán realizar los lunes cívicos durante la primera media hora de la jornada. La disposición fue comunicada oficialmente a través de un mensaje difundido en su cuenta de X.

Trigueros explicó que la medida tendrá carácter obligatorio y se desarrollará cada lunes del año escolar sin excepción. El objetivo, según indicó, es fortalecer en la comunidad estudiantil la identidad nacional, los valores cívicos y la disciplina, retomando prácticas ligadas a los actos conmemorativos del mes de la Independencia.

El Ministerio de Educación detalló las actividades que deberán llevarse a cabo en todos los centros escolares como parte de la jornada cívica. Estas son:

Formación en orden y disciplina

Ingreso del Pabellón Nacional

Entonación del Himno Nacional

Oración a la bandera salvadoreña

Ponencia estudiantil sobre un personaje ilustre o un hecho histórico del país

Retiro del Pabellón Nacional

Además de estas acciones, cada institución tendrá la posibilidad de ampliar la agenda de acuerdo con su planificación interna y el contexto de su comunidad escolar.

Apoyo económico a las escuelas

La ministra también informó sobre la entrega de un bono de $300 a cada centro educativo. Los fondos estarán destinados a la compra de banderas, guantes para los abanderados u otros insumos relacionados con las actividades cívicas, según lo determine la dirección de cada escuela.

Trigueros recalcó que los directores ya deben contar con la planificación de los lunes cívicos adelantada, de manera que el inicio de la medida pueda ejecutarse de forma ordenada y uniforme en todo el país.

Este mes de septiembre iniciamos con orgullo un nuevo compromiso en todos los centros educativos del país: los Lunes Cívicos.



A partir del lunes 1 de septiembre, estudiantes y docentes iniciarán la jornada con actividades que fortalecerán nuestra identidad nacional.



— Karla Trigueros (@KarlaETrigueros) August 21, 2025

