Condenan a prisión al propietario de la empresa de construcción Avon y ordenan la restitución para la familia del trabajador muerto en el colapso de la trinchera de Granby

Un tribunal del estado de Colorado condenó a Bryan Johnson, propietario de ContractOne Inc., a 10 meses de cárcel y ordenó la restitución para la familia de un trabajador de la empresa de 50 años que sufrió lesiones fatales en un derrumbe evitable de una zanja en un lugar de trabajo de Granby en junio de 2018.

Los dos cargos que se le atribuyen a Johnson son, el cargo de peligro imprudente y un cargo de asalto en tercer grado relacionado con la muerte de Rosario Martínez el 14 de junio de 2018, declarándose Johnson culpable de los cargos el pasado16 de junio de 2021.

En su sentencia, el tribunal también ordenó a Johnson:

Cumplir con tres años de libertad condicional.

Pagar la restitución familiar de Martínez que no exceda los $ 25,000.

Haga contribuciones caritativas a organizaciones benéficas locales.

Participe en la ceremonia del Día Conmemorativo de los Trabajadores del Departamento de Trabajo de EE. UU.

Entrenamiento completo en seguridad.

No cometer ninguna violación futura de OSHA intencionada o seria.

Permita que OSHA inspeccione sus lugares de trabajo sin una orden administrativa.

Asimismo, una investigación realizada por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU. determinó que Johnson había contratado a Martínez para instalar paneles de yeso y hacer trabajos de carpintería, pero no lo capacitó a él ni a sus otros trabajadores para identificar o evitar peligros relacionados con la apertura de zanjas y excavaciones.

Cabe señalar que en el momento del colapso, Martínez estaba instalando una línea de servicio de agua en un sitio de construcción residencial de Granby, Colorado. La trinchera se derrumbó el día anterior, pero Johnson ignoró las señales obvias para cambiar sus procedimientos. El hijo de Martínez estaba en el lugar y ayudó a los socorristas a sacar a su padre de la trinchera y Martínez luego sucumbió a sus heridas en un hospital cercano.

Los investigadores de OSHA encontraron que ContractOne Inc. intencionalmente no usó un sistema de protección de zanjas como se requería y la empresa tampoco realizó inspecciones periódicas del sitio para corregir condiciones potencialmente peligrosas; no colocó pilotes de tierra excavados a una distancia segura de los bordes de la zanja; no proporcionó escaleras para la salida; y no utilizó los procedimientos adecuados de ubicación de servicios públicos durante las operaciones de excavación de zanjas.

“La evidencia recopilada durante la investigación de OSHA, y en la que luego se basó la Oficina del Fiscal de Distrito para presentar cargos penales, refleja un comportamiento particularmente atroz”, dijo la administradora regional interina de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, en Denver, Nancy Hauter.

“La excavación de zanjas es una de las actividades más peligrosas en la industria de la construcción y Bryan Johnson no tomó ninguna medida afirmativa para proteger a los empleados, a pesar de las repetidas advertencias de que las actividades laborales en el lugar de trabajo eran peligrosas”, añadió.

Por su parte el procurador regional del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, John Rainwater, en Denver dijo: “La seguridad y la salud son primordiales y tienen prioridad sobre la producción o las ganancias”.

“El departamento cree que los hechos de este caso justifican la sentencia y apoyamos los esfuerzos del Fiscal de Distrito para responsabilizar a Johnson por no proteger a los trabajadores bajo su cuidado y supervisión. El encarcelamiento envía un mensaje contundente. Creemos que procesar casos penales tiene la capacidad de cambiar la industria“, agregó.

Compartir