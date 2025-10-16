Conductor huye tras chocar en San Benito y otro vehículo vuelca en La Paz

Una camioneta perdió el control y se estrelló contra un tubo de metal en el bulevar del Hipódromo, colonia San Benito, San Salvador. La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que el conductor abandonó el vehículo y huyó del lugar. Agentes de Tránsito investigan el hecho y regulan el tráfico en la zona.

En otro accidente, un vehículo volcó en el kilómetro 56 de la carretera Litoral, cantón Concepción Jalponga, distrito Santiago Nonualco, La Paz, tras chocar contra los separadores. Dos personas resultaron lesionadas y fueron atendidas en el sitio. La PNC inspeccionó la zona, acordonó el área y gestionó la circulación vehicular.

Usuarios de redes sociales reportaron congestión en ambos sectores debido a los percances.

Entre el 1 de enero y el 15 de octubre, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) registró 17,001 accidentes de tránsito en el país, con 10,161 personas lesionadas y 932 fallecidas. Las principales causas fueron la distracción del conductor con 4,316 percances, invasión de carril con 3,605, no guardar distancia 2,342, no respetar señales de tránsito 2,205 y velocidad excesiva 1,008.

