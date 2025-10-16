Jue. Oct 16th, 2025

El Salvador

Tormentas eléctricas y lluvias afectarán varias zonas de El Salvador este jueves

Oct 16, 2025 #Clima, #El Salvador, #lluvias, #MARN, #Tormentas eléctricas

ElSalvador--Este jueves se espera un incremento de lluvias con tormentas eléctricas en gran parte del país, según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado y sin precipitaciones; sin embargo, hacia el mediodía podrían comenzar a registrarse lluvias sobre la cordillera volcánica y algunas áreas del norte del país.

En la tarde, las precipitaciones podrían intensificarse y organizarse principalmente en la cordillera volcánica, así como en los departamentos del occidente y centro. Se prevé que también el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) reciba lluvias durante estas horas.

Por la noche, las lluvias se extenderán a la zona norte, sectores del occidente, oriente y la franja costera. Existe la posibilidad de tormentas eléctricas acompañadas de ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h.

El viento durante el día oscilará entre 5 y 12 km/h, con un ambiente ligeramente cálido, mientras que por la noche y madrugada se percibirá más fresco.

Estas condiciones son generadas por la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical a las costas de Centroamérica, lo que provoca inestabilidad atmosférica en la región y favorece la formación de lluvias con actividad eléctrica.

