Tormentas eléctricas y lluvias afectarán varias zonas de El Salvador este jueves

Día a Día News

ElSalvador--Este jueves se espera un incremento de lluvias con tormentas eléctricas en gran parte del país, según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado y sin precipitaciones; sin embargo, hacia el mediodía podrían comenzar a registrarse lluvias sobre la cordillera volcánica y algunas áreas del norte del país.

En la tarde, las precipitaciones podrían intensificarse y organizarse principalmente en la cordillera volcánica, así como en los departamentos del occidente y centro. Se prevé que también el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) reciba lluvias durante estas horas.

Por la noche, las lluvias se extenderán a la zona norte, sectores del occidente, oriente y la franja costera. Existe la posibilidad de tormentas eléctricas acompañadas de ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h.

El viento durante el día oscilará entre 5 y 12 km/h, con un ambiente ligeramente cálido, mientras que por la noche y madrugada se percibirá más fresco.

Estas condiciones son generadas por la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical a las costas de Centroamérica, lo que provoca inestabilidad atmosférica en la región y favorece la formación de lluvias con actividad eléctrica.

📌 #ElObservatorioInforma | Hoy las lluvias iniciarán al mediodía y por la tarde en la franja norte y cadena volcánica, con énfasis en las cordilleras del Bálsamo y Apaneca-Ilamatepec. Para la noche, estas llegarán a resto del país. 🌧️🍃🌩️



El pronóstico completo con nuestro… pic.twitter.com/kmYwpnwLej — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) October 16, 2025

Compartir esta nota