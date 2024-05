Conoce las calles que estarán cerradas ante la toma de posesión de Bukele del 1 de junio 

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes brindó detalles del dispositivo de restricción vehicular a implementar en el Centro Histórico de San Salvador este sábado 1 de junio.

“Este sábado 1 de junio es la Investidura Presidencial del presidente electo Nayib Bukele, por lo que se espera una gran afluencia de personas en el Centro Histórico de San Salvador. Es un evento abierto al público y necesita de algunas medidas de seguridad para resguardar a todas las personas que asistan, incluyendo la visita de otros mandatarios”, dijo el viceministro .

El sábado 1 junio fue declarado asueto para el sector privado, lo que permitirá palear el flujo vehicular que se pueda generar en la zona. Se instalará un dispositivo de seguridad desde el viernes a las 8:00 p.m., por lo que las autoridades instan a la población no circular por la zona.

En el recuadro rojo del mapa se observa el área de cierre, la circulación estará restringida tanto para vehículos como peatones desde las 8:00 p.m. del viernes 31 de mayo. El día del evento habrá 6 ingresos peatonales que corresponden a las 2a c. Oriente, 4a c. Oriente, 6a c. Oriente, 2a av. Sur, 4a av. Sur y 6a av. Sur .

“Hay calles que estarán totalmente cerradas o con flujo controlado de circulación, y para dar solución a esto se ha dispuesto de buses gratuitos desde el estacionamiento del estadio Cuscatlán hacia el Centro Histórico de San Salvador. El estacionamiento tiene capacidad para más de 2,500 automóviles, para quienes quieran llegar en grupos con familia o amigos, podrán dejar ahí su automóvil u abordar el transporte gratuito que estará disponible desde las 4:30 a.m.”, dijo Reyes.

“La calle Rubén Darío, la av. España y la av. Cuscatlán tendrán un acceso controlado, por lo que invitamos a la población evitar esas rutas”, agregó.



“El perímetro de seguridad en el Centro Histórico de San Salvador iniciará el viernes a las 8:00 p.m., mientras que los demás cierres iniciarán a las 4:30 a.m. del sábado 1 de junio”, puntualizó el viceministro Reyes.

Compartir esta nota