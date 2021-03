Consejos para organizar y reciclar en tu cocina

Por: Republic Services y Horderly

Cuántas veces te has parado frente a los gabinetes de la cocina, y ves todos los platos, ollas y los vasos que has recolectado, y te da deseo de salir corriendo. Quieres organizar áreas de la casa o aprender a reciclar adecuadamente pero no sabes cómo. Esta es tu oportunidad ya que dos expertos en temas de reciclaje y organización se unieron para que no tengas que pensar mucho y más bien actúes ya.

Republic Services y Horderly te comparten a continuación unas recomendaciones para que tu cocina este impecable y sea más ecológica.

Cambia lo desechable por reutilizable: Cambiar los artículos desechables por productos que se puedan limpiar o reutilizar es la forma más fácil de implementar hábitos saludables y ecológicos en su hogar. ¡Tu billetera también te lo agradecerá! Puedes hacer de tu cocina un espacio funcional si usas paños reutilizables en vez de toallas de papel. O bolsas de sándwiches por recipientes de vidrio lavables.

Aprende a comprar menos: Antes de hacer una compra, pregúntate: ¿Este artículo fue hecho éticamente? ¿Cuántos de estos ya tengo? ¿Es duradero? ¿De qué puedo deshacerme para hacer espacio? Los expertos en organización recomiendan a las personas a que cuando obtengan algo nuevo, donen o reutilicen algo viejo. Si quieres saber qué se puede reciclar, visita RecyclingSimplified.com

Adquiere Inteligentemente: El primer paso para las compras inteligentes es hacer una lista. Asegúrate de que sólo poner lo que necesitas. Una vez que la tengas, es hora de ir a la tienda. Piensa en el supermercado como si fuera un mercado de granjeros. En lugar de usar las bolsas plásticas que te ofrecen, trae tus propios contenedores para comprar. Compra en grandes cantidades, divide y guarda en contenedores reutilizables tan pronto vuelvas de la tienda. Asegúrate que lo que adquieras en grandes cantidades esté empacado en envases fáciles de reciclar.

Reduce los desechos: Un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial se desperdician. ¿Cuántas veces has comprado demasiada fruta o verdura que no has comido rápido, y se echó a perder? Lo mismo te pudo haber pasado con la leche o el pan.

Evita el desorden y guarda tu comida con estos consejos: Usa platos más pequeños para evitar servir demasiado a tus amigos y familia. No tires los productos maduros, haz abono o congélalos para hornearlos.Cuando salgas a cenar, intenta pedir sólo lo que puedas comer. Reinventa con tus sobras

Evita utilizar papel y vuélvete ‘paperless’: Considera escribir la lista de la compra en la sección de notas de tu teléfono. Es muy fácil marcar los artículos de esa lista y no tendrás que buscar un papel en tu bolso o en tus bolsillos.

Establece un sistema de reciclaje en casa: La clave aquí es crear algo que no sólo sea funcional y ecológico, sino también, un sistema que realmente utilices. Esto es diferente para cada casa dependiendo de la disposición y el estilo de vida. Si instalas algo que parece correcto pero que no tiene sentido en tu día a día, es como si no hubieras instalado nada. La ubicación es la clave. Cuando instales tu sistema, coloca el cubo o bolsa de reciclaje en un área de fácil acceso y en un lugar donde lo utilices diariamente. Ya sea en la cocina o cerca de la puerta de tu casa o el garaje.