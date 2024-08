Consejos sencillos y prácticos

Banco Davivienda trabaja por la seguridad de los servicios y productos financieros de sus clientes y usuarios a través de diferentes plataformas; por ello, mantiene una campaña constante con la que busca compartir recomendaciones sencillas a fin de proteger la información financiera y el manejo del dinero, evitando riesgos y fraudes.

En esta oportunidad, Davivienda invita nuevamente a aplicar las recomendaciones de seguridad entre las cuales hace especial énfasis en cuidar su contraseña, evitar realizar compras desde sitios web o redes de conexión a internet que no sean seguras, digitar siempre la dirección de la página oficial, evitar presionar clic sobre enlaces desconocidos o recibidos por desconocidos y otros medios. Además, verificar siempre que las transacciones se realicen en la red de cajeros automáticos en buen funcionamiento.

Davivienda El Salvador recomienda que es importante que los clientes memoricen su número secreto PIN y procuren no anotar su contraseña; además, cuidar de que alguien más no tenga acceso al mismo, cambiar su clave periódicamente y nunca asignar la misma clave para diferentes productos: ahorros, cuenta corriente, tarjeta de crédito o débito, entre otros; o medios tales como: audios, internet, cajeros automáticos, entre otros.

También recomienda no creer en aquellos mensajes de correo que le sugiere ingresar al canal transaccional – Banca en Línea o APP – o dar información. Este es un tipo de fraude que se conoce como ‘phishing’, una práctica ilegal en la que los delincuentes montan páginas web similares a las de los comercios electrónicos para robar información. Asimismo, existe otro tipo de fraude denominado ‘deep fake’, que son videos publicados en redes sociales hechos a base de inteligencia artificial donde generalmente figuran personas reconocidas públicamente, que incentivan a «invertir» en plataformas.

Para los salvadoreños que están considerando invertir, tomar en cuenta estas recomendaciones:

Sospechar de oportunidades que ofrecen retribuciones fáciles y en corto tiempo.

Investigar la validez de la oferta consultando en sitios oficiales o con entidades competentes.

Previa confirmación de la validez de la oferta, se recomienda realizar las operaciones sin intermediarios a menos que se trate de profesionales debidamente autorizados, evite entregar información personal y financiera a terceras personas.

Para quienes usan sus tarjetas como medio de pago, destaca que es importante no perder de vista su tarjeta en el momento de realizar pagos, esto implica no entregar por ningún motivo su tarjeta a personas extrañas, no permitir que deslicen su tarjeta por dispositivos diferentes a los

definidos para tal fin y siempre que utilice su tarjeta verificar que sea deslizada. Se sugiere

aprovechar los beneficios que ofrece el pago sin contacto con tarjetas de crédito y/o débito, así

como la facilidad de los pagos mediante QR, que permite tener control de la tarjeta en sus manos.

Para quienes utilizan cajeros automáticos recomienda revisar siempre que el cajero esté en buen funcionamiento, si hay algún objeto extraño en las aberturas del cajero o en el teclado, reportarlo de inmediato al Banco o institución financiera correspondiente, y como medida preventiva, utilizar el cajero automático más cercano. Sugiere nunca seguir instrucciones ni indicaciones en avisos adjuntos al cajero que le ordenen marcar la clave de su tarjeta varias veces, no digitar su PIN hasta que la pantalla del cajero lo indique y siempre asegúrese de terminar su operación presionando la tecla CANCELAR, antes de retirarse del Cajero Automático.

Compartir esta nota