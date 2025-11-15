Sáb. Nov 15th, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

Consulados móviles atenderán este sábado a salvadoreños en más de 20 ciudades del mundo

Nov 15, 2025 #Cancillería, #Consulados, #Consulados móviles, #Diáspora, #EEUU, #El Salvador, #Trámites

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador llevará este sábado 15 de noviembre una jornada especial de consulados móviles a más de 20 ciudades en América, Europa y Oceanía, con el objetivo de facilitar trámites a los salvadoreños que residen fuera del país.

La iniciativa busca acercar los servicios consulares a quienes no cuentan con una sede diplomática cercana y necesitan realizar gestiones como la renovación de pasaportes, la emisión de actas notariales y otros documentos oficiales.

Entre las ciudades donde se instalarán los consulados móviles se incluyen Des Moines, Yonkers, Lancaster, Knoxville, Marietta, Baton Rouge y Albuquerque, en Estados Unidos; Dartmouth, en Canadá; San Cristóbal de las Casas, en México; Puntarenas, en Costa Rica; La Plata, en Argentina; Malmö, en Suecia; y Bonnyrigg, en Australia.

Los horarios de atención varían según la ciudad, pero en la mayoría de puntos se brindará servicio entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, según informó Cancillería.

El Consulado Virtual de El Salvador también estará disponible para atender consultas sobre direcciones, horarios y requisitos específicos de cada sede móvil. Los interesados pueden comunicarse a través de WhatsApp al número 7070-1071, donde se ofrecerá asistencia sobre los documentos requeridos o la ubicación de los consulados.

Las autoridades recomendaron a los salvadoreños revisar con anticipación los documentos necesarios, confirmar si se requiere cita previa y llegar temprano al punto de atención asignado.

Estos consulados móviles representan una alternativa práctica para quienes viven lejos de una sede consular permanente, ya que permiten mantener actualizados documentos esenciales y realizar trámites sin necesidad de desplazarse grandes distancias.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

Estudiante de la UES participa en programa internacional de la NASA

Nov 15, 2025
El Salvador

Nuevo Mercado San Miguelito abre sus puertas con actividades y espacios renovados

Nov 15, 2025
El Salvador

Desmantelan 13 locales de venta ilegal de celulares robados en Apopa y capturas en San Miguel

Nov 14, 2025
error: Contenido protegido