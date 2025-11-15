Consulados móviles atenderán este sábado a salvadoreños en más de 20 ciudades del mundo

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador llevará este sábado 15 de noviembre una jornada especial de consulados móviles a más de 20 ciudades en América, Europa y Oceanía, con el objetivo de facilitar trámites a los salvadoreños que residen fuera del país.

La iniciativa busca acercar los servicios consulares a quienes no cuentan con una sede diplomática cercana y necesitan realizar gestiones como la renovación de pasaportes, la emisión de actas notariales y otros documentos oficiales.

Entre las ciudades donde se instalarán los consulados móviles se incluyen Des Moines, Yonkers, Lancaster, Knoxville, Marietta, Baton Rouge y Albuquerque, en Estados Unidos; Dartmouth, en Canadá; San Cristóbal de las Casas, en México; Puntarenas, en Costa Rica; La Plata, en Argentina; Malmö, en Suecia; y Bonnyrigg, en Australia.

Los horarios de atención varían según la ciudad, pero en la mayoría de puntos se brindará servicio entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, según informó Cancillería.

El Consulado Virtual de El Salvador también estará disponible para atender consultas sobre direcciones, horarios y requisitos específicos de cada sede móvil. Los interesados pueden comunicarse a través de WhatsApp al número 7070-1071, donde se ofrecerá asistencia sobre los documentos requeridos o la ubicación de los consulados.

Las autoridades recomendaron a los salvadoreños revisar con anticipación los documentos necesarios, confirmar si se requiere cita previa y llegar temprano al punto de atención asignado.

Estos consulados móviles representan una alternativa práctica para quienes viven lejos de una sede consular permanente, ya que permiten mantener actualizados documentos esenciales y realizar trámites sin necesidad de desplazarse grandes distancias.

