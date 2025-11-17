DoctorSV amplía atención médica en línea para usuarios de 31 a 40 años

Día a Día News

ElSalvador–La aplicación DoctorSV habilitó este domingo las consultas médicas en línea para personas de entre 31 y 40 años, ampliando así su cobertura digital de atención en salud a los salvadoreños de 18 a 40 años.

Con esta segunda fase, el sistema —impulsado por el Gobierno— permite que más usuarios agenden citas médicas generales, reciban diagnósticos primarios y obtengan recetas electrónicas a través de sus teléfonos móviles, disponibles en las plataformas Android e iOS.

El presidente Nayib Bukele informó que la nueva etapa ya está activa y que el servicio se abrirá próximamente al resto de la población. “Muy pronto estará disponible para todos los salvadoreños”, publicó el mandatario en su cuenta oficial de X.

DoctorSV ofrece atención médica las 24 horas del día, los siete días de la semana, apoyada en herramientas de inteligencia artificial que asisten al personal médico en los diagnósticos. Además, el sistema permite retirar medicamentos en más de 350 farmacias, así como realizar exámenes en 75 laboratorios y estudios de imagen en 35 centros especializados.

La aplicación también incorpora servicios de salud mental. Para acceder a ellos, el paciente debe ser referido por un médico general, y el tratamiento contempla al menos ocho sesiones de seguimiento con psicólogos acreditados.

Todas las consultas son gratuitas y se limitan a casos de atención primaria, por lo que las emergencias continúan siendo atendidas únicamente de forma presencial. Las citas se programan según la disponibilidad médica y la demanda registrada en la plataforma.

Para registrarse, los usuarios deben ingresar su Documento Único de Identidad (DUI) en la aplicación. Las recetas médicas se envían de manera digital y pueden presentarse directamente en farmacias privadas para el retiro de los medicamentos recetados.

Según la información oficial, el sistema seguirá incorporando nuevos servicios y grupos de edad en las próximas semanas, con el objetivo de extender la atención médica digital a toda la población salvadoreña.

