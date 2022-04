Contribuyentes tienen hasta el 2 de mayo para presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta

Los ciudadanos que todavía no han presentado la Declaración del Impuesto sobre la Renta correspondiente a 2021 aún disponen de nueve días para hacerlo.



El próximo 2 de mayo es la fecha límite para hacer el trámite, informó el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Esta cartera de Estado hizo un llamado a los contribuyentes para realizar en el tiempo establecido su declaración, a fin de evitar multas por retraso.



Los contribuyentes deben ingresar al sitio web del Ministerio de Hacienda www.mh.gob.sv en la pestaña de Servicios en Línea de la DGII.



Ahí, el contribuyente puede encontrar el cálculo automático de sus ingresos, gastos e impuesto retenido que lo llevan a definir su presentación del Impuesto sobre la Renta (ISR). El proceso y servicio en línea están disponibles para personas naturales y jurídicas las 24 horas, a fin de facilitar el acceso, informa Hacienda.



Con la homologación del Número de Identidad Tributaria (NIT) con el Documento Único de Identidad (DUI), las personas naturales pueden ingresar a la plataforma utilizando el DUI, mientras que las personas jurídicas (empresas) y los extranjeros seguirán accediendo a los servicios en línea a través de su NIT.



Así mismo, Hacienda destaca que la presentación del ISR es solamente a través del sistema digital, el cual trae beneficios importantes: refleja información certera de ingreso y retención del ISR, reportada por los agentes de retención a nombre del contribuyente, indica si está obligado o no a presentar declaración, permite imprimir el mandamiento de pago, evitando inconsistencias e imprecisiones del monto y evita colas para no tener que ir hasta las oficinas de Hacienda. Puede tramitar pago a plazos hasta un máximo de seis cuotas o realizar pagos parciales hasta el 30 de abril, sin intereses.



Respecto a la recaudación de impuestos, “durante los dos primeros meses de este año teníamos alrededor de $200 millones más de lo proyectado y en marzo habíamos recolectado más de $300 millones”, destacó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.



Las autoridades ponen a disposición los centros express del Ministerio de Hacienda, además de los contactos 2244-3444 o escribir a los correos electrónicos asistenciadgii@mh.gob.sv

y declaracioninternet@mh.gob.sv.

34 total views, 34 views today