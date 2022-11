Costa Rica es arrollado por España y cae por 7 – 0

Escucha este artículo Escucha este artículo

La selección española goleó (7-0) a Costa Rica este miércoles en un estreno ilusionante y convincente en el Mundial de Catar, con los tantos de Dani Olmo, Asensio, Ferran Torres, Gavi, Carlos Soler y Álvaro Morata, y un estilo combinativo a la vez que punzante que hizo daño a un pobre combinado tico y permite a ‘La Roja’ colocarse en lo más alto del Grupo E.



Luis Enrique experimentó con Rodri como central junto a Laporte y la prueba le salió bien, además de Asensio como falso ‘9’, sin Morata. El balear y Pedri actores principales en una película con el guion esperado. Ante una defensa poco hermética de Costa Rica, los de Luis Enrique camparon a sus anchas siempre dueños del balón para completar una puesta de escena brillante con una primera media hora apabullante.



Una exhibición de poderío y efectividad que comenzó Dani Olmo con una estética vaselina, a la que siguió un disparo certero del balear y Ferran de penalti. Tras el monólogo de la primera parte, entró con el mismo ímpetu en el segundo envite, para hacer otros cuatro y sentenciar un partido con dominio absoluto español. Tras tres ediciones sin ganar en el debut, España venció por quinta vez en su estreno en su historia en los Mundiales.



El partido comenzó por los derroteros esperados, con España teniendo el balón y con paciencia para encontrar huecos en e el sistema compacto de los ticos. ‘La Roja’ metió miedo desde el principio tras una larga combinación, gracias a un Pedri omnipresente que filtró un pase aéreo a la derecha para encontrar a Dani Olmo, pero este remató algo desviado, en la primera ocasión peligrosa para los de Luis Enrique.



El joven centrocampista azulgrana se hizo dueño de la construcción desde el pitido inicial. De sus botas salió otra gran oportunidad, dejando solo a Asensio en el área con un toque sutil, pero el madridista no remató de lleno y su disparo rozó el palo. Y tras dos avisos claros, España aprovechó la superioridad y a la tercera fue la vencida en el asedio sobre el muro tico.



Dani Olmo recogió un servicio de Gavi en la frontal para darse al vuelta de manera ágil y batir a Keylor Navas con una preciosa vaselina ya dentro del área para adelantar a los de Luis Enrique y encarrilar el debut. Lejos de frenar el ritmo, España continuó apretando a los ticos con el balón siempre como ‘amigo’ y en el ecuador de la primera mitad, Asensio puso el 2-0 en su rol destacado de falso ‘9’.



El balear remató al primer toque un centro raso de Jordi Alba, muy protagonista por la izquierda, al fondo de la red, imposible para Keylor. Costa Rica siempre estuvo muy incómoda, con un Unai Simón que era un espectador más. El engranaje de la selección funcionaba a las mil maravillas y en la enésima internada de Jordi Alba el lateral recibió un golpe en el tobillo dentro del área que el colegiado emiratí señaló como penalti. Ferran fue el encargado de poner el 3-0 desde los once metros en media hora de partido.



SIN RELAJACIÓN EN LA SEGUNDA PARTE



Ya en la segunda mitad, España cortó cualquier intención de rebeldía de los ticos con el 4-0, obra de Ferran Torres para completar su doblete particular. El atacante tuvo fe y hambre para seguir una jugada dentro del área que parecía ya controlada por la defensa, poco contundente, de Costa Rica y batió con la izquierda a un descolocado Keylor Navas.



Tras este tanto, Luis Enrique hizo los primeros cambios, dando descanso al ’11’ y Pedri, para dar entrada a Carlos Soler y Álvaro Morata. El delantero rojiblanco tuvo un par de ocasiones, pero los cambios, entre ellos Alejandro Balde y Nico Williams, dieron más tranquilidad a una España que mantuvo un ritmo muy alto durante toda la primera hora de juego.



Costa Rica se estiró y Morata tuvo más espacios, en uno de ellos pudo asistir a Gavi cuando restaban 15 minutos para que el mediocentro definiera seco al primer toque para completar la ‘manita’ española. El mediocentro azulgrana se convirtió con este tanto en el goleador más joven de la historia de España en los Mundiales, con 18 años y 110 días.



‘La Roja’ terminó de hacer sangre a los ticos con otros dos tantos de Soler, llegando en segunda línea con un potente disparo, y Morata, con una diana típica de ‘killer’, superando en la tabla de goleadores históricos de España a Fernando Morientes con 28 goles.

466 total views, 466 views today