Los “Samurai Blue” de Japón sorprenden y le ganan a Alemania 2 a 1

La selección de Japón protagonizó la segunda gran sorpresa del Mundial de Catar tras imponerse este miércoles por 1-2 a Alemania en el estreno del Grupo E, en el que está encuadrado España, después de un partido que cambió radicalmente en la segunda mitad tras el apabullante de una ‘Mannschaft’ que sigue sin despertar del mal sueño de 2018.



La tetracampeona del mundo no pudo defender su corona de 2014 en Rusia, apeada en la fase de grupos. Había muchas expectativas tras la regeneración iniciada por Hansi Flick, pero los ‘Samurais Azules’ la sorprendieron tras una gran y atrevida segunda mitad que lo abre todo ahora en el grupo.



El combinado alemán fue por delante y tuvo más ocasiones, pero mostró cierta debilidad en su área cuando fue exigido y se quedó sin puntos y cuando el duelo se descontroló.



Pero Japón empezó con demasiado respeto, pagando un precio ‘barato’ al término de unos malos primeros 45 minutos. Asustada, quizá, por el frente ofensivo que formaron Gnabry, Musiala, Havertz y Muller, se refugió cerca de su área y le dio el control casi absoluto del choque a su rival.



Los ‘Samurais Azules’ esperaban ordenados intentar robar y salir con la velocidad de Kubo e Ito, pero los de Hansi Flick apenas se lo permitieron, salvo en un par de ocasiones, una de ellas con gol anulado por fuera de juego a Maeda. Alemania carburó pronto y un cabezazo del madridista Rüdiger cerca del palo abrió su asedio.



La ‘Mannschaft’ se quedó con la pelota y arriba hizo mucho daño a la defensa nipona, sobre todo por su costado derecho por donde el lateral Raum percutió una y otra vez ante los huecos que le facilitaban sus compañeros.



Gonda y su zaga empezaron entonces a tener mucho trabajo. El guardameta repelió un potente disparo desde la frontal de Kimmich y luego Gundogan gozó de dos buenas ocasiones, pero en la primera eligió un disparo centrado aunque tenía a Raum solo en la izquierda y en la segunda, la más clara hasta entonces, su remate dentro del área se topó con un defensa cuando la pelota se dirigía a la red.



La insistencia alemana acabó por tener premio pasada la media hora. Su lateral izquierdo volvió a aparecer y Gonda le derribó con algo de inocencia para que el colegiado decretase el penalti que transformó Gundogan. La ventaja no varió el guión y Alemania continuó con el total control hasta el final del primer tiempo y Musiala y Kimmich tuvieron dos buenas opciones para el 2-0, anulado también a Havertz por fuera de juego. Maeda también dio un pequeño susto a Neuer al filo del descanso.



MORIYASU CAMBIA EL GUIÓN



Pero el escenario cambió radicalmente en el segundo acto. Hajime Moriyasu retocó a su equipo con un aparente cambio defensivo al meter a un central (Tomiyasu) por un atacante (Kubo) y pasar a tres centrales. Además, hizo dar un claro paso adelante a sus jugadores y el partido se equilibró.



Japón fue más agresiva y Alemania se empezó a sentir por primera vez incómoda, sobre todo atrás, donde, salvo Rüdiger, dejó resquicios. Sin embargo, tuvo más espacios y pudo haber sentenciado el duelo con sendas opciones de Gnabry y de un Musiala que demostró toda su habilidad dentro del área sorteando rivales para luego fallar en la definición.



Moriyasu vio la mejoría de su equipo, que pasó de ser reservado a lanzarse a por la igualada, y metió a un Asano que resultaría clave porque se convirtió en un quebradero de cabeza para la zaga de la tetracampeona del mundo, por primera vez exigida.



Aún así, Alemania fue la que más cerca estuvo de nuevo del gol. Gundogan estrelló su afilado disparo al palo y Gonda mantendría con vida a los suyos con una triple parada antes de que el partido cambiase de forma inesperada. Neuer metió una mano genial a Ito y Sakai, con todo a favor, envió la pelota fuera, claro aviso de lo que pasaría poco después, cuando otra parada del portero del Bayern no fue perdonada esta vez por Doan.



Los de Flick acusaron el golpe y el técnico recurrió a un ‘9’ como Füllkrug, pero su rival no sólo no cedió sino que además no perdonó un tremendo despiste en defensa. Asano se quedó solo, Schlotterbeck pecó de falta de contundencia y Neuer no tapó bien su palo ante el potente disparo, cercano y escorado, del delantero japonés que desató la locura y al combinado germano cariacontecido. A contrarreloj, encerró a los ‘Samurais Azules’, pero sólo Goretzka rozó el empate.

