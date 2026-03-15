Crímenes de lesa humanidad

Por Carlos Huezo / Sociólogo

El pasado martes diez de marzo del corriente año, se dió a conocer un informe presentado en una audiencia pública de la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Guatemala, el cual fue elaborado por el Grupo Internacional de expertos para la investigación de violaciones de Derechos Humanos en el marco del estado de excepción en nuestro país.

El informe concluye que bajo custodia estatal hay muertes incluyendo niños y desapariciones forzadas.

Cabe mencionar que estos «expertos» son ONGS tarifadas por Soros dónde en una manera totalmente visceral, buscan condenar curiosamente un gobierno que nos brinda paz, seguridad e integridad.

El tutelaje por los «Derechos Humanos» desde la óptica de estos grupos , básicamente es el anhelo de volver al pasado y de condenar en la inseguridad al pueblo salvadoreño, que durante décadas se tiñó con sangre, luto y dolor a causa del flagelo pandilleril y de la complicidad de estos grupos , quienes sin importarle la vida de los salvadoreños, eran felices lactando del erario público a costa de la sangre de hermanos honestos y trabajadores.

Curiosamente en el 2015 fuimos el país más violento del mundo con un promedio de treinta muertes diarias marcando un hito histórico para mal, pregunta seria: ¿dónde estaban estos «expertos» tutelando por el pueblo salvadoreño.? Curiosamente en ese fatídico año estaban tan preocupados por lactar y robustecer sus bolsillos, que les importó un bledo que asesinaran a miles de nuestro pueblo trabajador.

Les dejo un dato impresionante: se registraron 6,656 asesinatos en el 2015 donde estos «expertos» cobardemente guardaron silencio y más allá de eso, pactaron y dieron polígonos de tiro para que siguiera corriendo la sangre de nuestro pueblo salvadoreño.

Ahora quieren liberar a los asesinos para condenar nuevamente a nuestro pueblo, ustedes no son expertos son MIL VECES MALDITOS, el pueblo despertó y no cederá un tan solo milímetro de lo conquistado, el Presidente Bukele es un facilitador y articulador que muestro pueblo tenga autodeterminación, identidad y soberanía.

No hay informe que valga más que el que emite el pueblo salvadoreño, quien colosalmente sigue y seguirá respaldando al mandatario, no solamente dan lastima, también pena ajena estos «expertos» nuestro terruño jamás volverá hacer epicentro pandilleril, se quedarán con las ganas, cuando un estado tutela por su pueblo los resultados son evidentes, sigamos disfrutando de la paz, libertad con nuestros seres queridos, El Salvador somos todos los seres de luz, de bien y ningún grupo de «expertos» vendrá a dictarnos recetas fracasadas que impliquen retroceso y derramamiento de sangre de nuestro amado pueblo.

La oposición sin duda junto a estos «expertos» están resumidos con aquella frase icónica de Séneca «Si un hombre no sabe a qué puerto navega, ningún viento le es favorable.»

Cuidemos todos de este nuevo El Salvador.

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