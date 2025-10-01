Mié. Oct 1st, 2025

Cuatro fallecidos en accidentes de tránsito en las últimas horas

Oct 1, 2025 #accidentes de tránsito, #El Salvador, #Fallecidos, #PNC

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC), reportó el martes que un hombre de 45 años falleció el martes tras caer de la cama de un pick up en el que viajaba. El percance ocurrió en el kilómetro 9 de la carretera Troncal del Norte, en Ciudad Delgado, San Salvador Centro.

En esa misma vía, pero a la altura del kilómetro 8, una mujer fue atropellada poco más de dos horas antes. De acuerdo con las autoridades, la víctima murió dentro de una ambulancia mientras recibía atención médica.

El conductor responsable abandonó la escena, mientras que un motociclista y su acompañante resultaron lesionados al intentar esquivar el vehículo y fueron trasladados a un hospital.

Por otra parte, la mañana de este miércoles, sobre el bulevar Constitución se registró otro accidente que dejó dos personas fallecidas. El hecho ocurrió frente a la gasolinera Texas, en dirección al redondel Integración, donde un adulto mayor murió tras ser atropellado.

En el mismo percance también se vio involucrado un motociclista, quien perdió la vida en el lugar. Equipos del Viceministerio de Transporte (VMT) llegaron a la zona para regular la circulación vehicular y coordinar las diligencias correspondientes, a fin de evitar mayores complicaciones en el tráfico.

