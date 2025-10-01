Lotería dedica el Sorteo LOTRA N.° 422 al 5.º aniversario de Noticiero El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–El Sorteo LOTRA N.° 422 estuvo dedicado al 5.º aniversario de Noticiero El Salvador, medio informativo transmitido por Canal 10.

En la previa del evento participaron los presentadores Héctor Peñate y Maricela Núñez, quienes intervinieron en la selección de maletines de balotas y compartieron detalles sobre la labor periodística que realiza el noticiero.

Al cierre de la jornada, la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) entregó a Nelson Quinteros, presentador del informativo, un cuadro conmemorativo con el vigésimo que circuló durante la semana.

Resultados principales del Sorteo LOTRA N.° 422:

Primer Premio: $380,000 – Billete N.° 34641 (Vendido).

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 11652 (Vendido).

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 01936 (No vendido).

Los resultados completos están disponibles en el sitio oficial de la LNB: www.lnb.gob.sv.

La institución recordó que los sorteos LOTRA se transmiten cada miércoles a las 12:30 p.m. por Facebook, Instagram, YouTube y la página web oficial, además de Radio El Salvador a las 2:00 p.m. y un resumen a las 5:30 p.m. en Canal 10.

De acuerdo con la LNB, los fondos recaudados por la venta de productos lotéricos se destinan a programas de beneficio social. Solo en septiembre, el programa Juntos Hacemos Beneficencia alcanzó a 8,620 personas mediante una inversión de $58,352.90.

La institución también anunció la disponibilidad de las fracciones del Gordo Navideño, cuyo sorteo se realizará en diciembre.

