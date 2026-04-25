Cumbre Mundial sobre Salud Mental Juvenil pide “reescribir la narrativa global del bienestar”

Cientos de personas de más de 25 países y cinco continentes se unieron en directo en la I Cumbre Mundial sobre Salud Mental Juvenil, organizada por la Fundación Vacation is a Human Right (VIAHR).

«Ver a tantos expertos, jóvenes líderes y estudiantes conectados desde todo el mundo es poderoso. Es una prueba viviente de que estamos enfrentando colectivamente uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo: la salud mental», afirmó María Méndez, fundadora y presidenta de VIAHR.

En sus palabras iniciales, dijo que el evento no era solo para hablar de salud mental, sino “para reescribir juntos la narrativa global del bienestar, uniendo la sabiduría de los expertos con la energía y creatividad y la perspectiva cultural de la nueva generación”.

“En un mundo hiperconectado, que constantemente exige que estemos encendidos, que rindamos y nos movamos más rápido, son las generaciones más jóvenes las que están pagando el precio más alto en estrés, ansiedad y agotamiento”, señaló Méndez.

Participaron en la cumbre Bisila Bokoko, directora ejecutiva de BBES International); Renzo Salazar, filósofo y coach en prevención del agotamiento; José Luis Tallón, director ejecutivo de Grupo Ediciones Digitales Siglo 21; y el arzobispo emérito de Asís, monseñor Doménico Sorrentino, presidente de La Economía de Francisco.

El evento también contó con la intervención de los líderes juveniles Hitesh Sanwal (Youth for Mental Health), John Seseh Andokali (Focus Forward Youth Organization) y Uchemdi Nduka (Summa Medica Society), quienes compartieron su visión junto a los embajadores juveniles de VIAHR de Japón, Rusia, Nigeria, Chile, Italia y Filipinas.

“El mensaje fue claro: el diálogo sobre la salud mental juvenil es global, urgente y ya está siendo liderado por la generación a la que afecta”, explicó Riccardo Pace, moderador del intercambio.

Hitesh Sanwal, de la India, lamentó que su país tiene actualmente “la población más grande de jóvenes experimentando malestar en su salud mental” y “la tasa de suicidios más alta en el mundo en el grupo de edad de 16 a 29 años”.

«Paralelamente, también sabemos que en muchos países, particularmente en desarrollo, hay una enorme escasez de profesionales de salud mental. Hay una brecha de tratamiento enorme», indicó.

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