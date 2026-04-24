Soldado de EE. UU. es acusado de apostar con información secreta sobre la captura de Maduro

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EEUU–Las autoridades de Estados Unidos presentaron cargos contra un soldado del Ejército señalado de utilizar información clasificada sobre el operativo que culminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para realizar apuestas ilegales y obtener ganancias millonarias.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el militar identificado como Gannon Ken Van Dyke habría accedido a datos sensibles debido a su participación en una operación militar y los usó para apostar en mercados de predicción. Las autoridades sostienen que obtuvo más de 400,000 dólares mediante estas actividades.

El caso fue detallado por el Buró Federal de Investigaciones, cuyo subdirector indicó que el acusado habría violado la confianza institucional al aprovechar información no pública con fines personales.

Cargos y uso de información clasificada

Según la acusación presentada en un tribunal federal de Manhattan, Van Dyke enfrenta cargos por fraude electrónico, transacciones monetarias ilegales y violaciones a la Ley de Intercambio de Productos Básicos.

La investigación señala que el soldado participó en la planificación de una operación militar denominada “Resolución Absoluta”, lo que le permitió conocer detalles anticipados sobre la intervención en Venezuela. Posteriormente, utilizó esa información para apostar en la plataforma Polymarket sobre posibles escenarios relacionados con el país sudamericano.

Las autoridades afirman que el militar realizó al menos 13 apuestas, invirtiendo cerca de 33,000 dólares y obteniendo ganancias superiores a 409,000 dólares tras concretarse la captura de Maduro. Parte del dinero habría sido transferido a cuentas en el extranjero mediante criptomonedas.

Intento de ocultamiento

Tras detectarse movimientos inusuales en las apuestas vinculadas al caso, el acusado habría intentado ocultar su identidad eliminando su cuenta y modificando datos personales asociados a la plataforma, según la acusación.

Trump anuncia investigaciones internas

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración investigará a empleados federales que participen en mercados de predicción, con el objetivo de evitar el uso indebido de información confidencial.

El mandatario cuestionó el crecimiento de estas plataformas y advirtió sobre los riesgos de que datos sensibles del Gobierno sean utilizados para obtener beneficios económicos.

Las autoridades indicaron que el caso continúa bajo investigación por unidades especializadas en fraude financiero y seguridad nacional.

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