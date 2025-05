Declaran nulo el juicio por la muerte de Maradona tras escándalo con una jueza 

created by Polish

Argentina—El juicio por la presunta negligencia médica en la muerte de Diego Armando Maradona fue declarado nulo este jueves, luego de que se revelara que una de las magistradas involucradas participó en un documental sobre el caso, lo que vulnera los principios de imparcialidad judicial.

La decisión fue tomada por los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, tras la recusación y posterior renuncia de la jueza Julieta Makintach. La magistrada había sido una de las protagonistas del documental Justicia Divina, centrado precisamente en el proceso judicial por la muerte del ídolo futbolístico. Según trascendió, su participación se dio sin el consentimiento del resto de los actores judiciales ni de las partes.

“Hubo una persona que se equivocó y pagó, y está pagando, y seguramente va a seguir dando explicaciones. Pero no es la Justicia, y la Justicia no se mancha”, dijo la jueza Di Tommaso, reformulando la célebre frase de Maradona, “la pelota no se mancha”, al dirigirse a los siete imputados y a los familiares del exfutbolista.

El juicio había comenzado el pasado 11 de marzo en los Tribunales de San Isidro, Buenos Aires, y ya habían declarado cerca de 50 testigos. Sin embargo, debido a la nulidad decretada, el proceso deberá comenzar nuevamente desde cero. Por el momento, no hay fecha ni tribunal asignado para la reanudación.

A comienzos de esta semana, el fiscal Patricio Ferrari criticó duramente a Makintach, acusándola de haber actuado “como una actriz y no como una jueza”. La magistrada presentó su renuncia tras la polémica, reconociendo que su accionar violó normas fundamentales del ejercicio judicial.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, en su residencia de Tigre, donde se encontraba en recuperación tras una cirugía por un hematoma subdural. La causa investiga si hubo negligencia por parte del equipo médico que lo asistía.

