Decomisan más de una tonelada de cocaína en Puerto Quetzal en inspección de contenedores

Guatemala–Las autoridades guatemaltecas incautaron más de una tonelada de supuesta cocaína durante una serie de inspecciones realizadas en contenedores en el puerto de Quetzal, Escuintla, informó el Ministerio de Gobernación.

El primer hallazgo ocurrió el domingo 25 de enero, cuando agentes antinarcóticos localizaron 1,038 paquetes rectangulares ocultos entre sacos de harina de coquillo. Según las estimaciones oficiales, el cargamento pesa unos 1,240 kilos y tiene un valor superior a Q127 millones.

La evidencia fue embalada y trasladada vía aérea hacia la capital, mientras las autoridades continuaron este lunes 26 de enero con la revisión de más contenedores. En una segunda inspección, se localizaron otros 521 paquetes con características similares, también escondidos en sacos de harina y con procedencia de Costa Rica.

Con ambos decomisos, el total asciende a 1,560 paquetes de presunta cocaína. La Policía Nacional Civil, a través de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, mantiene abierta la investigación para determinar el destino final del cargamento y posibles responsables.

El Ministerio de Gobernación adelantó que en las próximas horas ampliará los detalles del operativo, que continúa en desarrollo en el puerto marítimo.

