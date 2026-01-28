Congreso aprueba ampliación presupuestaria histórica de más de $1,200 millones para 2026

Día a Día News

Guatemala–El Congreso de Guatemala aprobó este miércoles una ampliación presupuestaria de más de 9,326 millones de quetzales (equivalentes a unos $1,217 millones), destinada a fortalecer la seguridad, la infraestructura y los programas sociales del país durante 2026.

La medida, impulsada por el Ejecutivo y respaldada por 128 de los 160 diputados, fue aprobada en único debate y bajo carácter de “urgencia nacional”. Con esta modificación, el presupuesto estatal vuelve a crecer luego de que la Corte de Constitucionalidad suspendiera el plan financiero original para este año.

La ampliación permitirá al Gobierno operar con un monto mayor al de 2025, cuando se había mantenido el presupuesto anterior tras la suspensión judicial.

El presidente Bernardo Arévalo de León, quien se encuentra en Panamá participando en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, celebró la decisión del Legislativo. “El Congreso hoy le cumplió al pueblo de Guatemala”, expresó a través de sus canales oficiales, destacando que los fondos se destinarán al bienestar social, educación, carreteras y seguridad.

Entre los proyectos contemplados se incluye la construcción de una cárcel de máxima seguridad para recluir a unos 2,000 pandilleros considerados de alta peligrosidad, así como el fortalecimiento de las unidades tácticas del Ministerio de Gobernación.

De los recursos adicionales, 6,312 millones de quetzales serán canalizados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), con el objetivo de financiar obras de agua potable, saneamiento, manejo de desechos sólidos y mejoras en infraestructura comunitaria.

El país se mantiene bajo estado de sitio desde el 18 de enero, tras los ataques simultáneos contra agentes de la Policía Nacional Civil que dejaron diez policías muertos. En ese contexto, el Gobierno busca reforzar la seguridad ciudadana y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

La aprobación del decreto 3-2026 representa el presupuesto más alto en la historia reciente de Guatemala y marca un punto clave para la administración de Arévalo en su primer año de gestión.

