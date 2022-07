Dembélé se queda en el Barça hasta 2024

Escucha este artículo Escucha este artículo

El futbolista Ousmane Dembélé seguirá jugando en el FC Barcelona, tras llegar a un acuerdo por un nuevo contrato hasta 2024.



La noticia llega tras estar unos días como agente libre por la finalización de su anterior contrato como blaugrana, que no logró renovar por la falta de acuerdo entre sus agentes y el club.



El serial de Dembélé no podía tener un final normal, y el club anunció el nuevo acuerdo –pues no es una renovación– con un tuit de un mosquito, el apodo del francés.



Poco después, en los canales oficiales del club en sus redes sociales, se publicó un vídeo en el que el propio extremo modificaba en una pizarra blanca el escrito ‘Dembélé 2022’ por el de ‘Dembélé 2024’ para asegurar: «Ahora, sí. ‘Força Barça'».



«El FC Barcelona y el jugador Ousmane Dembélé han llegado a un acuerdo para que el jugador firme contrato hasta el 30 de junio de 2024», confirmó el club en un comunicado. Tras meses de ofertas y contraofertas rechazadas, por fin hay nuevo acuerdo al no encontrar Dembélé un nuevo club en el que jugar.



Será este mismo jueves cuando tenga lugar, primero, la firma privada del contrato en las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, a las 13:15 horas, y media hora después habrá una firma pública en el terreno de juego.



Dembélé llegó al Barça en el verano de 2017, con 20 años y procedente del Borussia Dortmund, si bien sus años de blaugrana, según el propio club, han estado marcados por las «desafortunadas lesiones que han dificultado su continuidad».



Durante las cinco temporadas hasta ahora, el extremo francés ha jugado 150 partidos con el Barça, en los que ha repartido más asistencias que no marcado goles. En la última temporada 2021/22 fue el máximo asistente culé y de LaLiga Santander, con 13 pases de gol.



En total ha repartido 34 asistencias de gol, pero también ha anotado 32 tantos como culé. En su palmarés con el Barça figuran dos Ligas (2017/18 y 2018/19), dos Copas del Rey (2017/18 y 2020/21) y una Supercopa de España (2018/19).

