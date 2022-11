DeSantis acorta distancia a Trump en la pelea por ser el candidato republicano para la Casa Blanca, según encuestas

Escucha este artículo Escucha este artículo

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, poco a poco se aproxima al expresidente de Estados Unidos Donald Trump en las encuestas a medida que se acercan las primarias del Partido Republicano para liderar la candidatura a la Casa Blanca.



Mientras que el respaldo a DeSantis ha aumentado un once puntos en los últimos meses, alcanzado el 28 por ciento de apoyos entre el electorado republicano; Trump ve como mantiene una tendencia a la inversa y ha bajado ya nueve puntos, aunque sigue por delante con un 46 por ciento.



Así se desprende de una nueva encuesta de Harvard CAPS-Harris compartida en exclusiva con el portal de noticias estadounidenses The Hill, que incide en que el estudio demoscópico muestra una tendencia inversa para ambas cabezas visibles del Partido Republicano apenas una semana después de que Trump confirmase sus aspiraciones a un segundo mandato en las que serían sus terceras elecciones.



«Mes tras mes, DeSantis ha estado aumentando y ahora está recortando distancias significativamente a Trump», ha señalado el codirector de la empresa demoscópica, Mark Penn, quien ha adelantado que si ambos líderes republicanos se retan finalmente en las primarias, el expresidente podría llegar a perder.



De hecho, los resultados de las encuestas ponen de manifiesto una tenedencia que se podría vislumbrar a simple vista con los acontecimientos de los últimos meses, especialmente lo ocurrido en las elecciones de medio mandato, celebradas el 8 de noviembre.



En aquella cita electoral las fórmulas más afines a Trump no lograron los resultados que se podían prever y respecto a las que el propio expresidente adelantó que se trataría de una gran noche para los republicanos.



Al mismo tiempo, quizás sin tanta repercusión mediática en comparación con Trump, DeSantis logró revalidar su liderazgo al frente del estado de Florida y poco a poco es considerado por más republicanos como una opción viable para aspirar a la Presidencia estadounidense en 2024, aunque aún no haya presentado su candidatura.





