Desarrollan campaña de fumigación contra el dengue y la malaria

Con el objetivo de combatir los zancudos transmisores del dengue y malaria, la Dirección de Obras Municipales ha desplegado a nivel nacional más de mil auxiliares de fumigación, personal de la DOM y privados de libertad para impulsar, por tercer año consecutivo, una campaña masiva de fumigación.

La campaña fue inaugurada oficialmente este domingo en la populosa comunidad Tutunichapa I, en San Salvador. Simultáneamente, las acciones se extendieron a las cabeceras departamentales de Usulután y Sonsonate.

Esta iniciativa del Gobierno del Presidente Nayib Bukele inició desde finales del año pasado y este domingo 22 de febrero se han intensificado las acciones para proteger a la población.

Las brigadas están equipadas con más de 500 bombas nebulizadoras, equipos de protección, rastrillos, palas, motosierras, entre otros, y se desplazan en todo el país en más de 300 vehículos.

Algunos de los lugares visitados este fin de semana han sido en las colonias Las Victorias, Los Ausoles y El Triunfo, como Las Delicias 1 y 2 de Ahuachapán; barrio San Lorenzo en Santa Ana y cantón El Progreso en Santa Tecla; las colonias Minerva, Nicaragua y Costa Rica en San Salvador, el casco urbano de Santa Rosa de Lima, colonia La Confianza en San Miguel y cantón Las Salinas en Usulután.

A la fecha han sido fumigadas más de 141,800 viviendas y abatizadas otras 136,200; al igual que limpieza de matorrales, tragantes y tuberías de aguas grises, todo con el objetivo de destruir al vector y no dejarle ningún escondite.

Estas acciones de prevención se ejecutan en 14 cabeceras departamentales y se extenderán al interior del país, tanto en zonas urbanas como rurales del país.

El proceso incluye además las intervenciones en más de 3,600 estructuras como: centros educativos, mercados, iglesias, cementerios, parques y casas comunales, entre otros, ante casos registrados en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, Cabañas y San Miguel.

Esta campaña también ha generado un importante aporte a las acciones del Ministerio de Salud en el combate al mosquito transmisor de la malaria en comunidades de Sonsonate y Ahuachapán lo que permitió no perder la categoría país de estar libre de esta enfermedad.

Las labores ejecutadas desde finales del año pasado, que han incluido entre 3 y 5 rondas de fumigación, se han realizado en más de 33,000 viviendas y 411 infraestructuras.

