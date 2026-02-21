MARN advierte de vientos nortes y bajas temperaturas desde el domingo

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) anunció un nuevo evento de vientos del norte que afectará al país desde la tarde del domingo 22 hasta la noche del martes 24 de febrero, con ráfagas que podrían alcanzar entre 40 y 80 kilómetros por hora.

El fenómeno impactará con mayor fuerza en zonas altas y montañosas, como Montecristo, Las Pilas y la finca Los Andes, donde el relieve facilita el incremento de la velocidad del viento.

Tras el paso del frente frío, las temperaturas continuarán en descenso durante el miércoles y jueves. Se prevén mínimas entre los 5 °C y 13 °C en zonas altas, de 14 °C a 19 °C en valles interiores, y de 20 °C a 23 °C en la franja costera.

De acuerdo con el MARN, este sería el quinto evento de vientos del norte en las últimas semanas. Aunque el reciente incremento de temperatura alcanzó hasta los 40 °C en sectores como Santa Rosa de Lima, La Unión, el ambiente volverá a tornarse más fresco en los próximos días.

La institución también informó que este sábado podrían presentarse lluvias en la cordillera volcánica y en zonas montañosas del norte y nororiente, producto de una vaguada prefrontal y poca humedad en el ambiente.

Medio Ambiente recomienda abrigarse, especialmente durante las noches y madrugadas, y prestar atención a niños y adultos mayores ante las bajas temperaturas previstas.

El fenómeno se origina por el desplazamiento de altas presiones desde el norte del continente, que generan frentes fríos y transportan aire más seco y frío hacia Centroamérica. Estas condiciones se mantendrán hasta el próximo jueves.

