Destacada empresaria de la diáspora llega a El Salvador a invertir y hacer negocios

La destacada empresaria de la diáspora María Ríos formalizara su intención de impulsar proyectos productivos en El Salvador, tras recibir del Ministerio de Hacienda el registro tributario requerido para operar en El Salvador.

Ríos señala que su proyecto está enfocado en prestar diversos servicios, así como invertir en áreas estratégicas y con mucho potencial, como la producción y comercialización de café salvadoreño de alta calidad, entre otras iniciativas que permitan generar empleos dignos y oportunidades de desarrollo para la población.

“Estoy muy contenta por haber establecido mi compañía en El Salvador. Esto ha sido un sueño, y he tenido el apoyo para hacerlo. El proceso ha sido fácil y he venido siguiendo los pasos y cumpliendo con los requisitos de ley para establecer la empresa”, indica esta emprendedora establecida en Estados Unidos, quien destaca el respaldo recibido de parte de la Embajada salvadoreña.

Así mismo, la empresaria recalca que este impulso no hubiese sido posible años atrás, pero el panorama del país ahora es otro y se ha vuelto mucho más atractivo para inyectar capital y hacer negocios.



“La misión y la visión del Presidente Bukele se puede apreciar desde lejos. Mi respeto y mi admiración para esta administración, porque es por eso traigo mi empresa acá, porque tengo confianza de invertir”, afirma la empresaria.



La labor de esta salvadoreña no se limita a lo que ya se ha mencionado, también se ha contado con su respaldo para coordinar la llegada a nuestro territorio de otros inversionistas extranjeros y de la diáspora, además de gremiales y cámaras de comercio, con el objetivo de que conozcan de primera mano las amplias posibilidades, la productividad y las ventajas que ofrece El Salvador en materia comercial y de negocios.



Al respecto, la empresaria confirma que seguirá adelante con este tipo de coordinaciones.



María Ríos es una salvadoreña que salió del país a la edad de 13 años, a consecuencia del conflicto armado interno. Se estableció, junto con su familia, en el estado de Texas, donde realizó estudios superiores en Administración y Finanzas, graduándose de la Universidad de Houston.



Posteriormente, con mucho esfuerzo, logró consolidarse como fundadora y presidenta de la compañía Nation Waste Inc., dedicada al reciclaje y manejo de desechos sólidos.



Durante su carrera en Estados Unidos ha sido reconocida con importantes premios, incluyendo tres galardones como empresaria del año otorgados por el gobierno de la nación norteamericana. Mientras que, en 2013, fue nombrada por la revista Fortune como la Mujer Emprendedora más poderosa de EUA.



Ahora, esta embajadora del talento salvadoreño le apunta a replicar su éxito en la tierra que la vio nacer, abriendo oportunidades para que otras personas también puedan salir adelante.



Así lo dejó ver durante un encuentro que sostuvo hoy con las viceministras de Relaciones Exteriores y de Diáspora y Movilidad Humana, Adriana Mira y Cindy Mariella Portal, respectivamente, quienes se congratularon por este paso tomado por Ríos y reiteraron su disposición para seguir apoyando iniciativas que hagan crecer al país.

Concretamos más inversiones en El Salvador de la mano de nuestros socios para el desarrollo. "Mi respeto para esta administración, porque es por eso traigo mi empresa acá, porque tengo confianza de invertir”, expresa la empresaria, María Ríos, @mriosNWI.https://t.co/DqJJBZRCFH pic.twitter.com/cjS9tfMymg — RREE El Salvador🇸🇻 (@cancilleriasv) March 23, 2022

