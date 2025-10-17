Detienen a mujer acusada de matar a su prima con un químico tóxico en Sensuntepeque

Día a Día News

ElSalvador–Una mujer identificada como Norma Leticia Rodríguez Rodríguez, de 29 años, fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC) en el cantón Río Grande, de Sensuntepeque, Cabañas, acusada de causar la muerte de su prima, una joven de 18 años, mediante la aplicación de una sustancia tóxica conocida como bipiridilo.

De acuerdo con la investigación policial, el hecho ocurrió el 2 de octubre, cuando Rodríguez presuntamente inyectó el químico a su pariente. La víctima presentó síntomas de intoxicación al día siguiente, por lo que buscó atención médica y recibió tratamiento, pero su estado de salud se agravó días después.

El 10 de octubre, la joven fue ingresada al Hospital Nacional de Sensuntepeque con diagnóstico de posible envenenamiento. Al empeorar su condición, fue trasladada el 11 de octubre al Hospital Saldaña, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos. Sin embargo, falleció el 14 de octubre.

La PNC informó que el dictamen médico estableció como causa de muerte “intoxicación por bipiridilo, de forma intencional por tercera persona”. El bipiridilo es una sustancia química altamente tóxica utilizada principalmente como herbicida.

Según la versión policial, el motivo del crimen estaría relacionado con celos personales, ya que la víctima era la actual pareja del exnovio de Rodríguez, identificado como Adelmo Enrique Méndez Rodríguez, quien también fue detenido en vías de investigación en el mismo cantón.

El caso continúa bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras se determinan las circunstancias exactas del envenenamiento y la posible participación del segundo detenido.

Hasta la fecha, las autoridades han registrado un aumento en los casos de violencia contra mujeres en el país. Organizaciones como Ormusa reportaron 13 feminicidios durante el primer semestre de 2025, mientras que la PNC contabiliza 21 casos hasta octubre.

La investigación sobre este nuevo caso en Cabañas se mantiene abierta, a la espera de que la Fiscalía presente la acusación formal ante los tribunales competentes.

