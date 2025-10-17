WTW impulsa un liderazgo femenino auténtico que transforma desde el ser hacia el hacer

WTW, corredores de seguros, participó en el Foro de Liderazgo Femenino, un espacio organizado por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) bajo el lema “Fuerza Productiva: Mujeres que Transforman la Economía de El Salvador”. El evento reunió a destacadas empresarias y líderes del país con el propósito de compartir experiencias, fortalecer capacidades y abrir diálogo sobre la inclusión financiera, la equidad y la participación de las mujeres en la economía salvadoreña.

En representación de WTW, Grecia Stephanie Mencía, Líder de Gestión de Clientes Multinacionales para Centroamérica, participó en este foro con la conferencia “Liderar con propósito”, en la cual abordó las bases de un liderazgo transformador sustentado en tres pilares esenciales:

Conocerse para poder guiar, Liderar desde el servicio e Inspirar con el ejemplo.

“Liderar con propósito no empieza en los demás, empieza en nosotras mismas. No se trata solo de lo que hacemos, sino de por qué lo hacemos. Cuando una líder conecta su propósito con el de su organización, genera impacto, confianza y compromiso duradero”, destacó Mencía durante su ponencia.

El enfoque de WTW se alinea con esta visión de liderazgo, fortaleciendo una cultura organizacional donde el propósito, la empatía y la colaboración son el punto de partida para generar valor tanto interno con sus colaboradores como externo, a través de las soluciones estratégicas que ofrece a sus clientes en materia de talento, riesgos y bienestar.

A través de esta participación, WTW consolida su compromiso con el liderazgo femenino y la formación de líderes con propósito, orientadas a construir entornos laborales más humanos, productivos y sostenibles. Y así, la compañía reconoce el papel esencial de las mujeres en la transformación de las organizaciones y las comunidades, y este foro se convirtió en una plataforma ideal para reafirmar su propósito institucional de inspirar cambios reales desde el liderazgo con autenticidad.

