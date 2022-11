DHS anuncia países elegibles para programas de visas H-2A y H-2B

Escucha este artículo Escucha este artículo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en consulta con el Departamento de Estado (DOS), ha anunciado las listas de países cuyos ciudadanos son elegibles para participar en los programas de visas H-2A y H-2B el próximo año. El aviso que enumera los países elegibles se publicará en el Registro Federal el 10 de noviembre de 2022.

A partir del 10 de noviembre de 2022, el secretario de seguridad nacional, con el consentimiento del secretario de estado, ha decidido:

Agregue el Reino de Eswatini (Eswatini) a la lista de países elegibles para participar en los programas H-2A y H-2B.

El DHS mantiene su autoridad para modificar las listas de países elegibles en cualquier momento mediante la publicación de un Aviso del Registro Federal, en caso de que el DHS y el DOS determinen que un país no cumple con los requisitos para la designación continua. Ejemplos de factores que podrían resultar en la exclusión de un país o la eliminación de un país de la lista incluyen fraude, abuso, tasas de estadía de visa de no inmigrante y otras formas de incumplimiento de los términos y condiciones de los programas de visa H-2 por parte de los nacionales. de ese país que son contrarios a los intereses estadounidenses.

Los programas de visas H-2A y H-2B permiten a los empleadores estadounidenses traer ciudadanos extranjeros a los Estados Unidos para ocupar puestos temporales agrícolas y no agrícolas, respectivamente. Por lo general, USCIS aprueba peticiones H-2A y H-2B solo para ciudadanos de países que el secretario de seguridad nacional ha designado como elegibles para participar en los programas. Sin embargo, USCIS puede aprobar peticiones H-2A y H-2B, incluidas aquellas que estaban pendientes a la fecha de publicación del Aviso del Registro Federal, para ciudadanos de países que no están en las listas caso por caso solo si por lo que se determina que es en interés de los Estados Unidos.

A partir del 10 de noviembre, los ciudadanos de los siguientes países son elegibles para recibir visas H-2A y H-2B:

Andorra El Reino de Esuatini Madagascar Santa Lucía Argentina Fiyi Malta San Marino Australia Finlandia Mauricio Serbia Austria Francia México Singapur barbados Alemania Mónaco Eslovaquia Bélgica Grecia Mongolia* Eslovenia Bosnia y Herzegovina Granada montenegro Islas Salomón Brasil Guatemala Mozambique Sudáfrica Brunéi Haití Nauru Corea del Sur Bulgaria Honduras Los países bajos España Canadá Hungría Nueva Zelanda San Vicente y las Granadinas Chile Islandia Nicaragua Suecia Colombia Irlanda macedonia del norte Suiza Costa Rica Israel Noruega Taiwán*** Croacia Italia Panamá Tailandia República de Chipre Jamaica Papúa Nueva Guinea Timor Oriental República Checa Japón Paraguay** Pavo Dinamarca Kiribati Perú Tuvalu República Dominicana letonia Las Filipinas* Ucrania Ecuador Liechtenstein Polonia Reino Unido El Salvador Lituania Portugal Uruguay Estonia luxemburgo Rumania Vanuatu

*Mongolia y Filipinas son elegibles para participar en el programa H-2B pero no son elegibles para participar en el programa H-2A.

**Paraguay es elegible para participar en el programa H-2A pero no es elegible para participar en el programa H-2B.

***Con respecto a todas las referencias a «país» o «países» en este documento, se debe tener en cuenta que la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979, Pub. L. No. 96-8, Sección 4(b)(1), dispone que “[c]uando las leyes de los Estados Unidos se refieran o se relacionen con países, naciones, estados, gobiernos o entidades similares extranjeras, tales términos se entenderán incluyen y dichas leyes se aplicarán con respecto a Taiwán”. 22 USC § 3303(b)(1). En consecuencia, todas las referencias a «país» o «países» en las reglamentaciones que rigen si los nacionales de un país son elegibles para participar en el programa H-2, 8 CFR 214.2(h)(5)(i)(F)(1)(i) ) y 8 CFR 214.2(h)(6)(i)(E)(1), se interpretan para incluir a Taiwán. Esto es consistente con la política de una sola China de Estados Unidos, bajo la cual Estados Unidos ha mantenido relaciones no oficiales con Taiwán desde 1979.

Este aviso no afecta el estado de los beneficiarios H-2 que se encuentran actualmente en los Estados Unidos a menos que soliciten extender su estadía en el estado H-2 sobre la base de una petición presentada en o después de la fecha de publicación del Aviso del Registro Federal. . De manera similar, este aviso no afectaría la elegibilidad de un beneficiario H-2 para solicitar una visa H-2 y/o buscar admisión a los Estados Unidos en base a una petición H-2 aprobada antes de la fecha de publicación del Registro Federal. Aviso. Se aplica a los no inmigrantes que cambian de estatus en los Estados Unidos a H-2A o H-2B. La designación de cada país es válida desde el 10 de noviembre de 2022 hasta el 9 de noviembre de 2023.

Para obtener más información sobre estos programas, consulte las páginas de Trabajadores agrícolas temporales H-2A y Trabajadores no agrícolas temporales H-2B

