Día del Recuerdo de las personas Transgénero 2022

El 20 de noviembre, nuestra nación celebrará el Día del Recuerdo de las Personas Transgénero, una ocasión sombría para honrar a quienes perdieron la vida a causa de la violencia contra las personas transgénero y para crear conciencia sobre el acoso, la discriminación y la violencia que las personas transgénero continúan experimentando. La Campaña de Derechos Humanos informa que, en lo que va del año, más de 30 personas transgénero en los Estados Unidos han sido baleadas o asesinadas por otros medios violentos y muchas de estas víctimas son mujeres transgénero de color. El año pasado fue el año más mortífero registrado para los miembros de estas comunidades con más de 50 asesinatos violentos reportados de personas transgénero, no binarias y de género no conforme en los Estados Unidos. Trágicamente, es probable que el número real de víctimas sea mucho mayor porque con demasiada frecuencia estas muertes no se informan o se informan erróneamente.

En la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) de EE. UU., desempeñamos un papel fundamental en la protección de los trabajadores transgénero contra la discriminación y el acoso, incluidas las amenazas verbales y los ataques físicos. Nuestro cartel publicado recientemente, titulado » Conozca sus derechos: la discriminación en el lugar de trabajo es ilegal «, deja en claro a millones de empleados en lugares de trabajo cubiertos en todo el país que la discriminación basada en la identidad de género es una forma de discriminación sexual. El compromiso de la EEOC con ese principio legal es duradero y firme. Solo en el último año fiscal, la EEOC recuperó casi $1 millón en alivio monetario en casos relacionados con una acusación de discriminación basada en la identidad de género.

Además, las leyes que hace cumplir la EEOC pueden proteger a las personas que experimentan violencia fuera del lugar de trabajo. Hace una década, la EEOC publicó un documento de asistencia técnica que describe, por ejemplo, cómo la aplicación de estereotipos basados ​​en el sexo sobre quiénes pueden ser “verdaderas víctimas” de la violencia puede violar el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. El documento también explica cómo las protecciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades pueden aplicarse a los empleados con impedimentos resultantes de la violencia. Animo a los empleadores y empleados a familiarizarse con las protecciones legales descritas en ese documento de asistencia técnica y aplicarlas en los lugares de trabajo de los Estados Unidos.

En el Día del Recuerdo Transgénero de este año, la EEOC honra las preciosas vidas perdidas por la violencia contra las personas transgénero y reitera nuestro compromiso de promover la seguridad y la inclusión de las personas transgénero a medida que continuamos avanzando en la igualdad de oportunidades de empleo para todas las personas.

