Diputados aprueban amnistía fiscal para que los salvadoreños puedan regular su situación con el fisco 

Los contribuyentes que tengan deudas con el Ministerio de Hacienda tendrán hasta el próximo 8 de diciembre para pagar, sin que se les cobre recargos o intereses.

Para que los salvadoreños puedan regular su situación con el fisco, mediante la exoneración de multas, intereses y recargo, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial y Transitoria que otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias y Aduaneras.

De esta manera, los contribuyentes podrán efectuar el pago de los tributos originales, o complementarios, que le adeuden al Ministerio de Hacienda sin que deban cancelar intereses, recargos o multas sobre los mismos periodos y ejercicios tributarios.

Para acceder a estos beneficios, los salvadoreños deberán cancelar sus multas antes del próximo 8 de diciembre.

El diputado William Soriano explicó que la iniciativa permitirá a la población ponerse al día con sus responsabilidades tributarias.

“Nosotros buscamos generar las condiciones para que no solo los comerciantes, empresarios, emprendedores, cumplan con su responsabilidad con la hacienda pública. Generamos los instrumentos legales que me permitan mejores condiciones”, afirmó Soriano.

El parlamentario mencionó que el retraso de los contribuyentes en el pago de sus impuestos podría deberse a la crisis económica mundial y recordó que esta es la segunda vez que la actual legislatura beneficia a la población con una amnistía fiscal.

En agosto de 2022, los diputados aprobaron una normativa similar con el objetivo de exonerar de multas y recargos a los contribuyentes sobre sus deudas con la Hacienda Pública. En total se beneficiaron 25,825 personas.



El parlamentario Edgardo Mulato reiteró que en esta administración se está trabajando para la población en general y no para las grandes empresas.



“En el pasado, esta Asamblea Legislativa, junto con gobiernos corruptos, buscaba este beneficio para sus amigos o para sectores privados con los que tenía nexos”, expresó Mulato.



El legislador ejemplificó que, en el gobierno del expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén se perdonaron $513 millones de interés y multas. Además, se perdonaron $300 millones en procesos de fiscalización a empresas evasoras de impuestos.



Asimismo, el exministro de Hacienda en los gobiernos de izquierda, Carlos Cáceres, no pagó al fisco 400 mil dólares en impuestos.



“En nuestro país no se perdona la impunidad y menos a los evasores de impuestos. Trabajamos de manera igualitaria para que el pueblo salvadoreño salga adelante”, dijo el parlamentario.



¿Quiénes podrán beneficiarse con el perdón tributario?

Bajo la competencia de la Dirección General de Impuestos internos, podrán acogerse a los beneficios que establece esta Ley Especial y Transitoria, aquellas personas que se encuentren en cualquiera de estas situaciones:

• Aquellas declaraciones presentadas no pagadas o que fueron presentadas con cero valores sin pagar el tributo derecho que correspondía.



• Declaraciones con saldos a favor en monto superior al que correspondía.

• Casos en procedimientos de fiscalización, de audiencia y apertura a pruebas.



• Aquellos en los que se han interpuesto recursos o demandas.



• Casos en los que ya se posea resolución de pagos a plazos, pero no se cumplió el pago establecido.



• Aquellos casos en los que no haya retenido o percibido suma de los respectivos tributos (IVA – ISR) así como anticipos.



• Que lo hayan hecho, pero no hayan declarado o que hayan declarado cantidades inferiores a las que les correspondía pagar.



• Casos que se encuentren con aviso presentado en la Fiscalía General de la República.

