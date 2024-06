Distribuciones de planes de jubilación: a víctimas de abuso doméstico

El Servicio de Impuestos Internos emitió el Aviso 2024-55 , que brinda orientación sobre las excepciones al impuesto adicional al tomar distribuciones de planes de jubilación anticipada permitidas para gastos personales de emergencia y para víctimas de abuso doméstico.

Esto fue agregado por la Ley SECURE 2.0 de 2022 y las disposiciones entraron en vigencia el 1 de enero de 2024.

Distribuciones de gastos personales de emergencia

El aviso establece que a un contribuyente se le permite recibir una distribución de un plan de jubilación elegible aplicable para satisfacer necesidades financieras imprevisibles o inmediatas relacionadas con gastos de emergencia personales o familiares necesarios. La noticia:

define distribuciones de gastos personales de emergencia, incluyendo lo que es una necesidad financiera inmediata o imprevisible;

establece que los planes calificados de contribución definida (incluidos los planes de la sección 401(k)), los planes de anualidades de la sección 403(a), los planes de la sección 403(b), los planes gubernamentales de la sección 457(b) o las cuentas IRA son elegibles para permitir distribuciones de gastos personales de emergencia;

describe las limitaciones (tanto el monto en dólares como la frecuencia) para recibir distribuciones de gastos personales de emergencia; y

establece que las personas que reciben distribuciones de gastos personales de emergencia pueden reembolsar estas distribuciones a ciertos planes.

Distribuciones a víctimas de abuso doméstico.

El aviso también establece que un contribuyente puede recibir una distribución de un plan de jubilación elegible aplicable si se realiza durante el período de un año que comienza en la fecha en que el individuo es víctima de abuso doméstico por parte de un cónyuge o pareja de hecho. La noticia:

define las distribuciones de víctimas de abuso doméstico, incluida la definición de abuso doméstico;

establece que las cuentas IRA y ciertos planes de jubilación que no están sujetos a los requisitos de consentimiento del cónyuge según las secciones 401(a)(11) y 417 son elegibles para permitir distribuciones para víctimas de abuso doméstico;

describe la limitación en dólares (indexada según la inflación) para recibir distribuciones para víctimas de abuso doméstico; y

establece que las personas que sufren abuso doméstico pueden reembolsar las distribuciones de víctimas de abuso doméstico a ciertos planes.

El aviso también brinda orientación a los planes de jubilación elegibles aplicables sobre los requisitos del plan relacionados con las distribuciones de gastos personales de emergencia y las distribuciones para víctimas de abuso doméstico, incluido el hecho de que es opcional que un plan permita este tipo de distribuciones.

Además, el aviso establece que el Departamento del Tesoro y el IRS anticipan la emisión de regulaciones sobre el impuesto adicional del 10% (incluidas las excepciones al impuesto adicional del 10%) y solicitan comentarios relacionados con el aviso. Se solicitan comentarios específicamente sobre los reembolsos de ciertas distribuciones permitidas según la sección 72(t)(2).

Los contribuyentes deben saber que estas distribuciones son incluibles en el ingreso bruto pero no están sujetas al impuesto adicional del 10%. Las personas declaran las distribuciones anticipadas que no están sujetas al impuesto adicional del 10% en la línea 2 del Formulario 5329, Impuestos adicionales sobre planes calificados (incluidas las cuentas IRA) y otras cuentas con beneficios impositivos . En el año fiscal 2021, el último año para el que el IRS tiene estadísticas, alrededor de 608,000 personas informaron que las distribuciones anticipadas de planes calificados (incluidas las IRA) no estaban sujetas al impuesto adicional del 10%.

