DOM ejecuta segunda fase de cableado subterráneo en el Centro Histórico de San Salvador

La Dirección de Obras Municipales (DOM) avanza con la segunda fase del proyecto de cableado subterráneo, acometidas para redes de distribución eléctrica y telecomunicaciones, en el marco de la modernización del Centro Histórico de San Salvador.

Con esta segunda fase se realizan labores en tres sectores principales: la calle Rubén Darío, desde el parque Bolívar, en la 15 y 25 avenida Sur, la segunda, sobre la 25 avenida Sur desde la 6a, 10a hasta la 1era calle Poniente, así como desde la esquina opuesta del parque Cuscatlán al Hospital Nacional Rosales y el tercer tramo entre el hospital Materno Infantil 1º de Mayo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y Plaza de la Salud.

Las cuadrillas de la DOM han llevado a cabo la instalación de cerca de 1.5 kilómetros de cableado de media tensión sobre la calle Rubén Darío, con la introducción de acometidas principales y continúan realizando otras obras. Como parte de esta segunda fase, además, se han construido 120 cajas para la introducción de ductería de electricidad y alrededor de 60 pozos de telecomunicaciones.

En el marco de esta obra el personal de campo de la DOM trabaja en dos horarios de 8:00 am a 6:00 pm y de 8:00 pm a 4:00 am sin realizar cierre de calles a fin de no generar inconvenientes a la población, con excepción en el horario nocturno, motivo por el cual se le pide a la ciudanía de su colaboración ante las labores que desarrolla las cuadrillas en el campo.

El proyecto del cableado subterráneo en Centro Histórico de San Salvador comenzó el año pasado donde se han recuperado vías importantes que han revitalizado el corazón de San Salvador como el sector desde el mercado Hula Hula, la calle Rubén Darío hasta el parque Simón Bolívar.

Este lugar emblemático para la capital donde también además del ordenamiento de las ventas informarles ahora también la calle esta recuperada.

