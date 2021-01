Donald Trump prepara evento de despedida el mismo día de la investidura de Joe Biden

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quién le queda solo un día en el cargo, planea realizar su propio acto de despedida de la Casa Blanca cuatro horas antes de la ceremonia de investidura de Joe Biden, así lo dio a conocer el periodico The Guardian.

Al republicano no le bastó decir que no asistía a la investidura de su sucesor, convirtiéndose en el primer presidente en 150 años en no hacerlo, si no que planea su despedida ese mismo día.

De acuerdo con información aportada, funcionarios de la Casa Blanca repartieron invitaciones para la despedida del mandatario, que tendrá lugar el 20 de enero a las 8:00 am (hora local) en la base Andrews de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Maryland, por lo que los invitados que incluyen están llamados a presentarse a partir de las 7:15 am.

Asimismo, se dio a conocer que tras concluir el evento, Donald Trump hará un último uso oficial del avión presidencial Air Force One para trasladarse a su residencia privada Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

Según varios medios de comunicación locales, el mandatario pidió que su ceremonia de despedida sea similar a las recepciones de Estado que vivió durante sus visitas al exterior en calidad de presidente.

Por el contrario, el vicepresidente Mike Pence cumplió con la tradición al llamar a la vicepresidenta electa Kamala Harris a darle la bienvenida al gobierno y a la Casa Blanca.

Trump se retirará de la presidencia con un porcentaje de aprobación de apenas el 34%, por debajo del 42% justo antes de las elecciones, según un sondeo publicado ayer por la cadena CNN.