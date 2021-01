Lady Gaga cantará durante la investidura de Joe Biden

El comité organizador a cargo de la investidura de Joe Biden dio a conocer que la cantante Lady Gaga será la encargada de entonar el himno nacional de Estados Unidos en la ceremonia inaugural.

“¡Me siento profundamente honrada de unirme a @BidenInaugural el 20 de enero para cantar el Himno Nacional y celebrar la histórica inauguración de Joe Biden y KamalaHarris!”, escribió Gaga en su cuenta oficial de Instagram.

Foto: Instagram @ladygaga



Esta no es la primera vez que la intérprete de Born This Way participa en un evento en apoyo al presidente Electo Joe Biden, pues anteriormente ofreció un show durante el cierre de campaña del demócrata.

Además de Gaga, Jennifer López, Lin Manuel-Miranda, Tom Hanks, Justin Timberlake y Jon Bon Jovi también ofrecerán una participación artística en la ceremonia de inauguración que se llevará a cabo el próximo 20 de enero.