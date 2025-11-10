Dos trabajadores fallecen soterrados durante obras de cableado en el Centro Histórico

Día a Día News

ElSalvador–Dos trabajadores perdieron la vida la mañana del domingo mientras realizaban labores de instalación de cableado subterráneo sobre la 6ª Calle Oriente y 8ª Avenida Sur, en las cercanías del Cuartel General de la Policía Nacional Civil, en el Centro Histórico de San Salvador.

De acuerdo con Comandos de Salvamento, una losa de concreto colapsó durante los trabajos, provocando que los empleados quedaran atrapados en la excavación. Las víctimas fueron identificadas como Rudy Marveli Lemus, de 44 años, y Armando Crespín Jiménez, de 45.

En el lugar también resultaron lesionados Rubén López, de 44 años, e Israel Ramírez, de 46, quienes fueron trasladados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social con múltiples traumatismos. Posteriormente, la empresa a cargo de la obra, Constructora DISA, informó que un tercer trabajador se encuentra bajo observación médica, pero estable.

DISA comunicó que las familias de los fallecidos recibirán una compensación económica de $50,000 cada una, además de cubrir los gastos funerarios. La compañía aseguró estar colaborando con las autoridades para esclarecer las causas del accidente y verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad en la obra.

Tras el incidente, equipos de Comandos de Salvamento y Cruz Verde Salvadoreña realizaron una búsqueda inicial en la zona, ante la posibilidad de más personas atrapadas. Sin embargo, tras un censo del personal se confirmó que todos los trabajadores habían sido localizados.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, se pronunció a través de redes sociales, recordando la importancia de cumplir con los protocolos de seguridad laboral en este tipo de proyectos de infraestructura.

El accidente ocurrió en una zona donde se desarrollan trabajos de modernización del sistema eléctrico subterráneo, parte del proceso de renovación del Centro Histórico de San Salvador. Las investigaciones continúan para determinar las condiciones bajo las cuales se realizaban las labores al momento del derrumbe.

