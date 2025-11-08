Renovado Corredor Urbano Rubén Darío transforma el Centro Histórico de San Salvador

Día a Día News

ElSalvador–El Centro Histórico de San Salvador luce hoy una nueva imagen, resultado de las obras de reconstrucción ejecutadas por la Dirección de Obras Municipales (DOM) a lo largo de dos kilómetros de la Calle Rubén Darío.

Desde el Palacio Nacional hasta el Parque Cuscatlán, las calles fueron renovadas con aceras amplias y accesibles, cableado subterráneo, áreas verdes e iluminación moderna, convirtiendo esta zona en un espacio ordenado, seguro y atractivo para residentes y visitantes.

Así lucía antes de la intervención la Calle Rubén Darío.

El proyecto, denominado Corredor Urbano Calle Rubén Darío, Centro Histórico de San Salvador, fue desarrollado en dos etapas. El primer tramo comprendió desde el Palacio Nacional hasta el Parque Simón Bolívar, mientras que el segundo se extendió desde el Parque Simón Bolívar hasta el Parque Cuscatlán.

En ambas fases se sustituyó el asfalto por adoquín, se ampliaron aceras y se construyeron más de dos kilómetros de ciclovía, además de la instalación de nuevos drenajes, mobiliario urbano, árboles y jardineras.

La renovación también incluyó la modernización de los sistemas subterráneos, con más de 27 kilómetros de cableado de baja y media tensión y fibra óptica, junto con la sustitución y profundización de más de 30 kilómetros de tuberías de agua potable y alcantarillado. Asimismo, se construyeron 361 pozos de registro para redes eléctricas y de telecomunicaciones, fortaleciendo la infraestructura básica del sector.

La nueva iluminación cuenta con más de 200 luminarias tipo bolardo de 1.1 y 3.5 metros, 18 tipo cobra y 400 ojos de buey, todas integradas de forma armónica con el entorno urbano. Estas mejoras han aportado mayor seguridad y estética, resaltando la arquitectura y el valor histórico de la zona.

El Corredor Urbano Rubén Darío ha generado más de 180 empleos directos durante su ejecución, contribuyendo al dinamismo económico local y al fortalecimiento del tejido social. La transformación de sus calles y espacios públicos convierte este corredor en un punto de encuentro entre la historia y la modernidad, impulsando el desarrollo del corazón de la capital.

La intervención forma parte del proceso de revitalización del Centro Histórico de San Salvador, iniciado por el presidente Nayib Bukele durante su gestión como alcalde capitalino entre 2015 y 2018 y continuado bajo su actual administración. A esta obra se suman la Plaza Universitaria y el mercado San Miguelito, ambos entregados recientemente por la DOM, como parte del esfuerzo por recuperar y modernizar los espacios públicos de la ciudad.

