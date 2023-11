EEUU sanciona a exministros del gobierno de Alejandro Giammattei por corrupción 

Escucha este artículo Escucha este artículo

Exministros de Gobernación y Energía y Minas, así como sus familiares fueron sancionados por el Gobierno de EE. UU. “por socavar la transparencia gubernamental en Guatemala”.

exministros y un viceministro del gobierno del presidente Alejandro Giammattei fueron sancionado este martes 31 de octubre por EE. UU., debido a que “sus acciones corruptas socavaron el estado de derecho y la transparencia gubernamental en Guatemala”, informó el Departamento de Estado en un comunicado.

La sanción impuesta por Washington señala que los exfuncionarios y sus familias son considerados “como generalmente no elegibles para ingresar a los Estados Unidos”.

“Estados Unidos designa a Gendri Rocael Reyes Mazariegos (“Reyes”) , ex Ministro del Interior, a Alberto Pimentel Mata (“Pimentel”) , ex Ministro de Energía y Minas (MEM), y a Óscar Rafael Pérez Ramírez (“Pérez”) , Viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM, generalmente no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos, debido a su participación en corrupción significativa”.

Añade que “Reyes, Pimentel y Pérez aceptaron sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante sus mandatos. Sus acciones corruptas socavaron el estado de derecho y la transparencia gubernamental en Guatemala”.

documento detalla que “Estados Unidos apoya a los guatemaltecos que trabajan para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos”.

“También reafirmamos nuestro compromiso de contrarrestar la corrupción a nivel mundial, que perjudica el interés público, debilita el estado de derecho y las instituciones democráticas, obstaculiza la prosperidad económica y restringe la capacidad de los gobiernos para responder eficazmente a las necesidades de sus pueblos”, refiere el documento.

Según el Departamento de Estado, “la corrupción socava la democracia y la confianza pública en las instituciones”, por lo que “Estados Unidos sigue comprometido a utilizar todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de quienes socavan la democracia en Guatemala, incluidos aquellos que intentan socavar las elecciones del 20 de agosto”.

“Estas designaciones públicas se realizan en virtud de la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados, Operaciones Extranjeras y del Departamento de Estado de 2023, según lo dispuesto por la Ley de Asignaciones Continuas”, detalla la nota.

