El antes y el después del complejo deportivo de los habitantes de Cuscatancingo

Con la inauguración del complejo deportivo de Ciudad Futura de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, la Dirección de Obras Municipales completó este fin de semana la entrega del noveno proyecto de este tipo a nivel nacional.

La obra que beneficia a más de 12.000 personas, consiste en la construcción de una cancha de fútbol con grama sintética, iluminación, graderíos metálicos techados y cerramiento perimetral. Tiene además un área de juegos infantiles con columpios y un sube y baja.

Fueron construidos además senderos de caminamientos, vegetación con grama natural, ornamentación, bancas de concreto y conformación de jardineras tanto internas como externas.

Además, se construyó una cisterna y caseta de bombeo para agua potable, sistema de drenajes, cuarto eléctrico, reparación de acera exterior y cordón cuneta.

Cuenta también con caseta de acceso con portones, caseta de vigilancia techada, muro y cerramiento perimetral. Con esta obra fueron generados más de 50 empleos para los habitantes de la zona.

Entre más de 20 proyectos, este es el noveno complejo deportivo entregado por la DOM a nivel nacional; el más reciente fue en el distrito de Nuevo Cuscatlán, en La Libertad Este, el 31 de mayo pasado.

Otros proyectos han sido entregados, entre otros, en la colonia Santa Eugenia del distrito de Sonzacate en Sonsonate Centro, en el distrito de La Laguna en Chalatenango Sur y en el caserío El Mozote, Meanguera, municipio de Morazán Norte.

Compartir esta nota