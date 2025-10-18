Volador en serie condenado a 102 años de prisión

Día a Día News

ElSalvador–El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 102 años de prisión a Moisés Otoniel Portillo Morán, declarado culpable de seis delitos de robo, tres de violación y tres de agresión sexual cometidos en perjuicio de seis mujeres.

Los hechos ocurrieron entre septiembre de 2022 y febrero de 2023, en distintos puntos de Ciudad Delgado, Cuscatancingo y la Troncal del Norte, en el distrito de San Salvador. Las víctimas fueron interceptadas cuando se dirigían a sus trabajos en horas de la madrugada, entre las 4:30 y las 5:30.

De acuerdo con la investigación, Portillo Morán las seguía a pie o en vehículo y, bajo amenazas con un arma de fuego, las despojaba de sus pertenencias. En tres de los casos, llevó a las víctimas a zonas desoladas, donde las obligó a desnudarse con el pretexto de buscar tatuajes, para luego agredirlas sexualmente.

Durante los ataques, el hombre las amenazaba con quitarles la vida si denunciaban lo ocurrido, asegurando que sabía dónde vivían. En algunos casos, afirmó actuar bajo órdenes de pandilleros, lo que incrementó el temor de las víctimas.

El Ministerio Público presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales que confirmaron su participación en los hechos. Tras la valoración de la evidencia, el tribunal resolvió dictar la sentencia condenatoria.

Portillo Morán ya enfrentaba antecedentes penales por delitos similares, lo que fue tomado en cuenta al momento de emitir el fallo. Con esta nueva resolución, permanecerá en prisión cumpliendo la pena impuesta por los distintos delitos acreditados en su contra.

