El árbitro cuestionado. Rol del Tribunal Supremo Electoral

Por Maurico Rodríguez

Cuando decidí escribir el presente articulo no lo hice ni por asomo pensando en el arbitro de futbol salvadoreño y me refiero a nuestro compatriota Iván Barton, esto debido a cuestionamientos recibidos por los inconformes con su actuación en un reciente partido de futbol, cosa de la cual no profundizare pues no es lo que me ocupa en el presente espacio, mas bien, enfocado en los arteros ataques que esta siendo objeto el Tribunal Supremo Electoral (4 de 5 miembros), por grupos y partidos opositores al actual gobierno considerando a este ente colegiado el arbitro electoral para los comicios que se desarrollaran el próximo año, en lo referente a elecciones para Presidente y vicepresidente, Concejos Municipales, y Diputados tanto de la Asamblea Legislativa como del Parlamento Centroamericano.

El Tribunal Supremo Electoral, ha venido perfeccionando su rol con el paso del tiempo, pues este fue creado por Decreto Legislativo No. 417, de fecha 14 de diciembre de 1992, publicado en el Diario Oficial No. 16, Tomo 318 del 25 de enero de 1993 y desde entonces ha venido administrando los procesos electorales y nunca se había observado tanto ataque de grupos y partidos políticos opositores del gobierno actual, buscando deslegitimar su rol de imparcialidad.

Es de todos conocidos en nuestro país que existen agrupamientos político electorales llamados partidos políticos, los que según las ultimas encuestas no les dan ninguna opción de llegar a ganar las próximas elecciones, esto debido a que en primer lugar carecen de recursos financieros para impulsar una campaña como en épocas anteriores se acostumbraron a realizar, es decir, un país muy pobre con campañas políticas muy caras, hasta en el diseño de publicidad y propaganda el presidente Bukele señalo una nueva ruta, un nuevo hilo conductor de como realizar una campaña proselitista y fue desde el uso de redes sociales, las cuales ahora masifican el fenómeno comunicacional, es decir, se rompió el paradigma de las campañas caras, las que contaminaban visual y auditivamente, se terminó los canales que favorecían a grupos de poder económico que contaminaron las decisiones del ejecutivo, del legislativo y del órgano judicial, es decir que los poderes fácticos dominaron en gran medida a este país y de allí es que surge el tema de los maletines negros, de los sobresueldos acto que ahora compromete la libertad de personas que en el pasado formaron parte tanto de los gobiernos de Arena como del fmln, casos de corrupción ampliamente conocidos y que además tiene ahora a tres ex presidentes en calidad de prófugos y una cantidad considerable de ex funcionarios de estos gobiernos y ex diputados en calidad de prófugos de la justicia.

Las ultimas encuestas y sondeos de opinión, aun, las que mantienen una posición antagónica a las decisiones del actual gobierno, dan desde ya como virtual ganador a la reelección a Nayib Bukele, por ejemplo la encuesta de la UCA ubica con un 61.7% como ganador al actual mandatario con licencia para seis meses otorgado por la Asamblea Legislativa, eso significa que no habría segunda vuelta, pues su mas cercano contendiente seria ARENA con un 2.6% del electorado; esta encuesta además revela que muy a pesar de que haya partidos políticos de oposición, de que hayan “voceros” que representan posiciones antagónicas al actual gobierno y algunos medios de comunicación y según esta encuesta, también valida el papel del Tribunal Supremo Electoral, pues el 55.9 % tiene confianza en este ente colegiado lo que genera un ambiente de confianza derivado de los actuales Magistrados ( menos uno), es decir cuatro de cinco representan la transparencia y el respeto a las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y eso habla muy bien del actual Tribunal Supremo Electoral.

El árbitro siempre será cuestionado veamos los partidos de futbol los ganadores siempre van a saludar al árbitro, mientras que los perdedores van a los camerinos, esto en el ámbito político se traduce en ataques arteros y hasta desproporcionados de quienes detentan el poder político y su misma frustración derivado de sus patologías políticas los hace lanzar este tipo de señalamientos que son un augurio de su inminente derrota electoral.

