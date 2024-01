El canto de los pájaros tísicos, La patología política de una oposición que no es oposición

Escucha este artículo Escucha este artículo

Por Licdo Mauricio

La palabra tísico se refiere a personas con problemas respiratorios, es decir como decían los abuelos el tísico es alguien con severos problemas pulmonares, eso lo aprendí de mis padres y abuelos, es una enfermedad llamada tisis o tuberculosis muy contagiosa, por cierto.

Lo anteriormente expuesto y buscando establecer un marco de comparación con nuestra historia y sobre todo con lo relacionado con el quehacer del ámbito político, vamos a encontrar una serie de situaciones que nos lleva a concluir que muchos políticos tradicionales y sobre todo aquellos anclados a practicas del pasado, quienes se quedaron patinando en el tiempo y sus estériles discursos hace referencia al canto de los pájaros tísicos quienes debido a sus patologías políticas, sus cantos ya no son escuchados por la gente los que a su vez no son creíbles y porque además se sirvieron de los bienes públicos para beneficios personales, esto no es invento pues existen casos judicializados, algunos con condenas firmes y ejecutándose y otros huyendo del brazo de la justicia, sabedores que más temprano que tarde serán alcanzados y quizá se conviertan en los primeros inquilinos de la cárcel anunciada por el Presidente Bukele, pues así como se ha castigado el accionar de las pandillas, de igual manera se tiene proyectada una cárcel para corruptos conocida como Centro de Confinamiento de la Corrupción CECOC.

Creo que todos hemos sido testigos en las pocas alocuciones que los candidatos de los partidos de oposición han expresado como “ofertas electorales” con una frialdad y desconocimiento de nuestra idiosincrasia y menospreciando inclusive la inteligencia de nuestro pueblo quien ya desarrollo una conciencia social y colectiva basada en una toma de conciencia sobre el rumbo que debe seguir nuestro país y para lo cual estos candidatos, no tienen nada que ofrecer en términos reales pues si vamos por partes, en el área de seguridad publica tanto Arena como Fmln pactaron con las pandillas negociando la vida y la sangre de nuestra gente pues para ellos resultaba más importante sus números electorales que la integridad de nuestra gente, esto producto de un pacto en el denominado y tristemente recordada y ya derogada como firma de los acuerdos de paz la cual fue negociada por las cupulas de Arena y fmln para establecer un sistema político bipartidista donde según su proyección se repartirían el poder por medio de un sistema de alternancia del mismo, dicho acuerdo fue roto por el triunfo electoral del Presidente Nayib Bukele en 2019, de allí el odio y la descalificación que estos grupos opositores lanzan todo tipo de señalamientos basados en sus inconformidades pues se les termino la fiesta y la oportunidad de seguir apropiándose de los bienes y de los recursos públicos.

En cuanto a temas del área social como es salud y educación se les terminó el discurso pues el actual gobierno de una manera resiliente y aun en medio de una pandemia por COVID 19 tuvo la capacidad de sortear una antigua asamblea legislativa opositora que negó todo y que inclusive armaron tremendos show políticos en el Salón Azul de dicha institución, pues se dedicaron a cuestionar, interpelar funcionarios, negar votos para beneficio del país aun en condiciones de adversidad el recién electo Presidente Bukele impulso una serie de medidas en beneficio de la población inclusive la erogación de trescientos dólares para familias de escasos recursos económicos para apoyarse en tiempos de encierro por la pandemia, construcción del mejor hospital de Latinoamérica para atender a las personas en estado critico por dicha enfermedad, así como la renovación y equipamiento de la red de hospitales y clínicas a nivel nacional, además la provisión de medicamentos inclusive entrega domiciliar con los famosos kit de los cuales mi familia y yo nos vimos beneficiados; en el área educativa la capacitación a cincuenta mil docentes en plataformas como Google classroom para que se pudiese atender a más de un millón de estudiantes, así como la entrega de computadoras para docentes y estudiantes, entonces la pregunta es ¿Qué de nuevo pueden ofrecer? Creo que no tienen ni recursos, ni ideas, por eso se dedican a emitir sus cantos de pájaros tísicos sin voz audible y sin personas que los escuchen.

