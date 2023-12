Escucha este artículo Escucha este artículo

Goya Foods of Texas dona 250,000 libras de alimentos a las familias y personas más necesitadas a lo largo y a lo ancho de Texas con la ayuda de las organizaciones Catholic Charities of Houston, Catholic Charities of San Antonio, Houston Food Bank y North Texas Food Bank.

“Mientras celebramos el nacimiento de Cristo dentro de la bendita unión de la Sagrada familia, ayudamos a reunir a las familias necesitadas para ofrecerles una comida nutritiva. Esta donación es un regalo de nuestra familia Goya a las familias de Texas”, señaló Bob Unanue, presidente y director general de Goya Foods. “Con el espíritu de dar arraigado en los valores de nuestra empresa, hemos asumido el compromiso de servir a las comunidades y promover el bienestar de todas las personas en todo el mundo”.

Goya Foods of Texas se ha asociado con bancos de alimentos locales y organizaciones de beneficencia en todo Texas y de ese modo, podrá distribuir con eficiencia los alimentos a las comunidades que más lo necesitan. Los alimentos donados son principalmente alimentos no perecederos, tales como frijoles, arroz, vegetales enlatados, caldo y especias, entre otros, para que las familias puedan prepararse comidas sustanciosas y nutritivas.

El compromiso de Goya de retribuir a la comunidad se extiende más allá de Texas. En el marco de la iniciativa global de la compañía, Goya Gives, Goya está siempre a la vanguardia de la asistencia ante catástrofes naturales y los esfuerzos de ayuda humanitaria, donando millones de libras de alimentos todos los años en Estados Unidos y en todo el mundo. Recientemente, Goya donó alimentos a las poblaciones de México, Maui, California, Turquía y Siria.

FUENTE Goya Foods, Inc.

