El condado de Los Ángeles informa 239 nuevos casos de COVID-19

El condado de Los Ángeles reportó 239 nuevos casos de COVID-19 y tres muertes adicionales, elevando así las cifras totales del condado a 1,249,304 casos y 24 mil 477 muertes desde que comenzó la pandemia, así lo informó el Departamento de Salud Pública.

Asimismo, las cifras estatales registran 238 personas hospitalizadas en el condado debido al coronavirus hasta el domingo, frente a las 231 del sábado y habían 52 pacientes con la enfermedad en cuidados intensivos, frente a los 55 del día anterior.

De acuerdo con la directora de Salud Pública, Barbara Ferrer, la semana pasada el condado estaba experimentando aumentos leves pero definidos en el promedio diario de infecciones, hospitalizaciones y tasas de positividad de las pruebas, pero no lo suficientemente agudo como para generar preocupaciones inmediatas sobre el aumento de los casos.

Ferrer recalcó que con la continua propagación de la variante infecciosa “Delta” del virus, que se atribuye a las infecciones desenfrenadas en la India y partes del Reino Unido, los pequeños aumentos deberían ser una advertencia para quienes permanecen sin vacunar para que tomen otras precauciones, como como el uso de máscarillas y el distanciamiento social.

Según el Departamento de Salud Pública de California, la variante Delta ahora constituye el 14,5% de los casos de coronavirus del estado analizados en junio, frente al 4,7% de mayo.

Ferrer ha dicho hecho un llamado a seguir con la vacunación contra el COVID-19, “Ahora que hemos reabierto y se han levantado las modificaciones de seguridad en la mayoría de los entornos, debemos continuar aumentando las vacunas”, dijo Ferrer el viernes.

“Si bien las muertes por COVID-19 han disminuido drásticamente en el condado de Los Ángeles, las muertes que continúan ocurriendo son casi el 100% entre adultos no vacunados. El noventa y nueve por ciento de las personas hospitalizadas con COVID-19 en el condado de Los Ángeles desde enero no han sido vacunadas”, recalcó.

“Si bien el enmascaramiento y el distanciamiento siguen siendo medios efectivos para reducir la transmisión, la herramienta más poderosa que tenemos para controlar los casos y protegernos a nosotros mismos ya los demás son las vacunas COVID-19”, dijo.

Ferrer destacó el nivel de protección que ofrecen las vacunas COVID, publicando estadísticas que muestran que entre el 7 de diciembre y el 7 de junio, el 99,6% de todas las nuevas infecciones por COVID en el condado involucró a personas que no fueron vacunadas. De las personas que fueron hospitalizadas debido al virus en ese período de tiempo, el 98,7% no estaban vacunadas. Y entre los que murieron, el 99,8% no estaba vacunado.

Hasta el 20 de junio, se habían administrado más de 10,2 millones de dosis de vacuna en el condado, y el 67% de los residentes de 16 años o más tenían al menos una dosis y el 58% estaban completamente vacunados.

Además, el condado seguirá ofreciendo incentivos para que las personas se vacunen.