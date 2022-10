El Departamento de Justicia reitera a Trump que devuelva todos los documentos clasificados

Escucha este artículo Escucha este artículo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha vuelto a solicitar al expresidente Donald Trump y sus abogados que devuelva todos los documentos clasificados extraídos por el magnate durante su Presidencia por considerar que no todos se encuentran en poder de las autoridades.



Fuentes cercanas al asunto han revelado a una cadena televisiva de EEUU que el equipo legal del Departamento de Justicia se ha puesto en contacto con los abogados de Trump para recalcar que «tiene la obligación de entregar los documentos que figuren como clasificados».



La medida ha sido tomada después de que los agentes de la Policía Federal (FBI) realizaran una redada en la mansión de Mar-a-Lago, en Florida, donde hallaron algunos archivos confidenciales que incluso describían las defensas militares de un Gobierno extranjero, así como sus capacidades nucleares.



No obstante, durante las últimas semanas los fiscales han alertado sobre la posibilidad de que el FBI no se hiciera con todos los documentos clasificados que se encontraban en poder de Trump. El Departamento de Justicia ha señalado así que existe la necesidad de determinar si faltan documentos.



Después de que un juez federal impidiera a los fiscales utilizar los materiales incautados para su investigación, las autoridades han señalado que esta orden «impide identificar la existencia de informes clasificados adicionales que no han sido apropiadamente registrados, lo que sigue suponiendo un peligro para la seguridad nacional».



Esta semana, el propio Trump ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo estadounidense para bloquear el acceso a los documentos clasificados confiscados por parte del Departamento de Justicia.





146 total views, 146 views today