Trump intentó influir ilegalmente en las elecciones de 2016 según fiscalía 

Donald Trump trató de influir ilegalmente en las elecciones presidenciales de 2016 evitando que las historias dañinas sobre su vida personal se hicieran públicas, dijo un fiscal a los miembros del jurado el lunes al comienzo del histórico juicio de silencio del expresidente.

Un abogado defensor respondió diciendo que Trump era «inocente» y atacando la integridad del antiguo confidente de Trump que ahora es el testigo estrella del gobierno. El abogado de Trump dijo que el caso nunca debería haberse presentado.

Las declaraciones de apertura iniciaron el primer juicio penal de un expresidente estadounidense, un caso que se desarrolla en el contexto de una carrera por la Casa Blanca muy disputada en la que Trump no solo es el presunto candidato republicano, sino también un acusado que se enfrenta a la perspectiva de una condena por delito grave y prisión.

El juicio ofrecerá semanas de testimonios salaces y poco halagadores sobre un esfuerzo del entonces candidato a la celebridad para sofocar la historia que temía que podría torpedear su candidatura, incluidas las afirmaciones de una estrella porno de una aventura extramatrimonial una década antes.

Al principio, los fiscales trataron de elevar la gravedad del caso, el primero de los cuatro enjuiciamientos penales contra Trump, para llegar a un jurado, enmarcándolo como una interferencia electoral. La representación parecía tener la intención de refutar las críticas de que las acusaciones en el corazón del caso son menos graves que las de los otros tres casos, que se centran en los cargos de acaparamiento de documentos clasificados y subvertir la democracia.

«El acusado, Donald Trump, orquestó un plan criminal para corromper las elecciones presidenciales de 2016. Luego encubrió esa conspiración criminal mintiendo en sus registros comerciales de Nueva York una y otra vez», dijo el fiscal Matthew Colangelo a los miembros del jurado.

Las declaraciones ofrecieron al jurado de 12 personas, y al público con derecho a voto, una hoja de ruta sobre cómo ver las acusaciones en el centro del caso.

También sirvieron como una introducción al colorido elenco de personajes que componen la saga cursi, incluido un actor porno que dice que tuvo un encuentro sexual con Trump; el abogado que dicen que los fiscales le pagó para que se callara al respecto; y el editor sensacionalista que aceptó funcionar como los «ojos y oídos» de la campaña.

Trump se enfrenta a 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales, un cargo punible con hasta cuatro años de prisión, aunque no está claro si el juez trataría de ponerlo tras las rejas. Una condena no impediría que Trump volviera a ser presidente, pero debido a que se trata de un caso estatal, no podría intentar perdonarse a sí mismo si fuera declarado culpable. Ha negado repetidamente cualquier delito.

El caso presentado por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, vuelve a visitar un capítulo de la historia de Trump cuando su pasado de celebridades chocó con sus ambiciones políticas y, dicen los fiscales, se apresuró a sofocar las historias que temía que pudieran torpedear su campaña.

En sus declaraciones de apertura, Colangelo rastreó los orígenes del esfuerzo hasta el surgimiento a finales de la campaña de 2016 de la grabación de «Access Hollywood» de 2005 en la que se podía escuchar a Trump presumiendo de agarrar sexualmente a las mujeres sin su permiso.

«El impacto de esa cinta en la campaña fue inmediato y explosivo», dijo Colangelo, relatando a los miembros del jurado cómo los prominentes aliados de Trump retiraron sus respaldos y condenaron su lenguaje.

El fiscal dijo que las pruebas mostrarán que el Comité Nacional Republicano incluso consideró si era posible reemplazar a Trump por otro candidato.

A los pocos días de que la cinta de «Access Hollywood» se hiciera pública, Colangelo dijo a los miembros del jurado que The National Enquirer alertó a Cohen de que el actor porno Stormy Daniels estaba agitando para hacerse público con sus afirmaciones de un encuentro sexual con Trump en 2006.

«A la dirección de Trump, Cohen negoció un acuerdo para comprar la historia de la Sra. Daniels para evitar que los votantes estadounidenses escuchen esa historia antes del día de las elecciones», dijo Colangelo a los miembros del jurado.

El fiscal también describió otros pagos que eran parte de lo que se conoce en la industria de los tabloides como una estratagema de «atrapar y matar»: capturar una historia potencialmente dañina al comprar los derechos sobre ella y luego suprimirla o matarla a través de acuerdos que impiden que la persona pagada cuente la historia a cualquier otra persona.

Colangelo también habló de los arreglos hechos para pagar a una ex modelo de Playboy 150.000 dólares para suprimir sus afirmaciones de una aventura de casi un año con el casado Trump. Colangelo dijo que Trump «desesperadamente no quería que esta información sobre Karen McDougal se hiciera pública porque estaba preocupado por su efecto en las elecciones».

Le dijo a los miembros del jurado que escucharán una grabación que Cohen hizo en septiembre de 2016 de él mismo informando a Trump sobre el plan para comprar la historia de McDougal. La grabación se hizo pública en julio de 2018. Colangelo dijo a los miembros del jurado que escuchan a Trump en su propia voz, diciendo: «¿Qué tenemos que pagar por esto? ¿Uno y cincuenta?»

Trump ha tratado de convertir su condición de acusado penal en un activo para su campaña, recaudando fondos para su peligro legal y criticando repetidamente contra un sistema de justicia que durante años ha afirmado que está armado en su contra.

Al escuchar el caso, hay un jurado que incluye, entre otros, varios abogados, un profesional de ventas, un banquero de inversiones y un profesor de inglés. Cuando el tribunal comenzó el lunes, el juez Juan Merchan reveló que uno de los miembros del jurado seleccionados para el caso había transmitido reservas sobre la participación, aparentemente debido a la intensa atención de los medios de comunicación. El jurado fue interrogado en privado, pero permanecerá en el caso.

Los fiscales dicen que Trump oscureció la verdadera naturaleza de los pagos en los registros internos cuando su empresa reembolsó a Cohen, quien se declaró culpable de cargos federales en 2018 y se espera que sea un testigo estrella de la acusación.

Trump ha negado haber tenido un encuentro sexual con Daniels, y sus abogados argumentan que los pagos a Cohen eran gastos legales legítimos.

Para condenar a Trump por un delito grave, los fiscales deben demostrar que no solo falsificó o causó que los registros comerciales se introdujeran falsamente, lo que sería un delito menor, sino que lo hizo para ocultar otro delito.

Las acusaciones no acusan a Trump de un atroz abuso de poder como el caso federal en Washington que lo acusa de conspirar para revocar las elecciones presidenciales de 2020, o de incumplir los protocolos de seguridad nacional como el caso federal en Florida que lo acusa de acaparar documentos clasificados.

Pero la fiscalía de Nueva York ha tomado una importancia adicional porque puede ser el único de los cuatro casos contra Trump que llegue a juicio antes de las elecciones de noviembre. Las apelaciones y las peleas legales han retrasado los otros tres casos.

Compartir esta nota