El Freestyle reúne a la cultura y la música urbana en El Salvador

Redacción: Luis Pineda con edición de Maricela Sorto

El freestyle, se trata de un estilo musical que consiste en rapear con ritmo o flow de forma improvisada, a esta persona que improvisa se la llama rapero, MC, freestyler o gallo.

En Hispanoamérica principalmente existen competencias en donde las competidores se rivalizan haciendo freestyle únicamente de manera improvisada y si bien hay competiciones que se tratan de batallas escritas, esta modalidad no es común, e incluso está prohibida en la mayoría de las batallas.

Foto: Instagram Josué Castillo

De acuerdo con el Host de Batallas de Rap, Josué Castillo, él se inició en este mundo, viendo las batallas por internet, y posteriormente armó un evento para apoyar este movimiento en nuestro país. Cabe señalar que Él no es freestyler pero si ha sido host en eventos como Improsivar League y luego Sivar Free, y asegura que hay mucho talento en el territorio salvadoreño.

“Hay mucho talento en el país y se puede explotar de formas inimaginables, el problema es que no hay industria”, recalcó Josué.

Asimismo, asegura que lo más importante en este momento no es crear una liga de freestyle, si no más bien es necesario crear las bases del hip hop, que pueda crear más movimientos, no solo freestyle, “movimientos como break dance, grafiti” y resaltó que esto debe realizarse con el apoyo de la empresa privada.

Foto: Facebook Todesoul

En El Salvador, muchas personas consideran que ser rapero es sinónimo de ser vago o delincuente, sin embargo para Fernando Rivas mejor conocido como Todesoul quién hace rap no lo es y comentó que para hacer una canción no necesitas tener un estudio profesional de último nivel, si no que depende de la dedicación que se le pone.

“La gente tiene en la cabeza que para hacer una canción tienes que ir a un estudio bien profesional y que tenga el equipo de ultimo nivel, la verdad que no, vos lo podes hacer incluso con tu teléfono, lo que pasa después depende mucho de lo que hayas puesto tu dedicación a esto a tu proyecto, hoy es bastante sencillo poder realizar tu música de una manera remota como lo hice yo”, dijo Rivas.

Foto: Facebook Jennifer Rivas

Es importante mencionar que el freestyle no se limita solo a hombres, un claro ejemple de ello es Jennifer Rivas, conocida en la escena como Queen, quien está rompiendo el estigma de que las mujeres no pueden hacer rap, y cuenta que el primer evento al que asistió fue Ciudad de cuatro, el cual se llevó acabo en Ciudad futura.

“Después de esto empiezo a grabar mi primera canción y me empecé a meter a los eventos y conocí a las chicas con las que fundamos el colectivo Hip Hop femenino El Salvador, que aún seguimos con eso y desde ahí no pare, seguí y nos fueron invitando a eventos y poco a poco fui ganando respeto y así entrando a eventos, yo sola como Queen”, comentó.

Foto: Facebook Sufrako

Pero no se puede hablar de este estilo musical sin mencionar a Kevin López mejor conocido como Sukafro quien es uno de los mayores exponentes del rap y freestyle salvadoreño, está en la escena desde el año 2006 y se inició por medio del grafiti, él expresa que fue grafitero del 2006 al 2012 y comenta que tiene un canal de YouTube donde sube contenido referente el freestyle y a través de ese medio apoya a otros MC para que se den a conocer.

“Por el trabajo ya no me queda chance de asistir a eventos y demás, a lo mucho que venga alguien y me diga que no tiene canal de YouTube y quisiera darle promoción a su canción y me dicen que si las puedo subir al canal, por mí no hay problema, pero a veces hasta eso se me dificulta porque no me queda tiempo, ese canal ha impulsado a un montón de gente, dio, ha dado y sigue dando a conocer a bastantes”, expresó el freestyler Sukafro.

Entre las canciones más icónicas de Sukafro están: “Al 100” ft. Todesoul donde se pueden encontrar frases como “no juego a ser un súper estar, pero estar bien me hace sonreír” y su sencillo Natural, donde ha colaborado con otros raperos como Todesoul, Spuk, Cash.

Además, el Coordinador Nacional de los Centros Urbanos de Bienestar Oportunidades (CUBO), Abraham Rivera aseguró que se están creando infraestructuras físicas y sociales en la que se le permita tener oportunidades a personas dentro de la cultura urbana y así dar a conocer el objetivo principal de este proyecto.

“El objetivo principal es prácticamente levantar las comunidades que han estado al margen del desarrollo y por ende, en estas comunidades se mueven muchos artistas urbanos, mucha subcultura, hip hop, reggae, rock, diferentes formas de pensamiento juvenil y muchos de estos jóvenes son artistas, algunos tienen profesiones algunos tienen estudios, yo trabajo en conjunto con muchas de estas personas”, nos comentó.

Con esto se busca que los jóvenes además de expresar su talento puedan acceder a estudios y de esta manera salir adelante.

