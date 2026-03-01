El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continua llevando los servicios de primer nivel hasta las comunidades. Esta vez, la Feria Integra, impulsada por la Dirección de Integración, llego nuevamente a Santa Ana, ofreciendo atenciones para 2,500 salvadoreños residentes en el distrito y en las poblaciones cercanas. El objetivo es dar continuidad a los casos atendidos en visitas anteriores y beneficiar a mas personas.

Cientos de salvadoreños se levantaron temprano para abordar los buses que los llevaban desde sus comunidades hasta el Centro Escolar Tomas Medina, en la colonia El Palmar, para que gozaran de las atenciones; esa misma unidad los llevaba de regreso a sus hogares. Este circuito es gratuito para todas las personas que asisten a la Feria.

Los salones de clase de la institucion se convirtieron en consultorios de varias especialidades medicas: odontologí a, oftalmologí a, optometrí a, ginecologí a, medicina general y muchos servicios mas. Como es caracterí stico, los beneficiados, ademas de recibir la consulta, volví an a su hogar con el medicamento necesario para que su tratamiento sea esencial y efectivo.

También la asistencia legal estuvo a la orden de los ciudadanos: los profesionales de la Procuraduría General de la República atendieron los casos presentados por los ciudadanos y la certeza de que obtendrán una resolución. También hubo para ellos atención psicológica.



Durante los entrenamientos, en la cancha de la colonia El Palmar, los pequeños participantes, que llegaron de varias comunidades, se divirtieron a lo grande haciendo rodar la pelota y dando su mejor esfuerzo.

En esta jornada, los asistentes participaron en talleres de pintura, artesanías, clases de canto y baile. Además de la música de las bandas escolares de las instituciones educativas de la zona. Todo este ambiente se disfruta en un ambiente de seguridad y permite que los servicios sean mejor aprovechados y lleguen a más salvadoreños.

Compartir esta nota