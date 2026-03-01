Crecer lanzó su ciclo de formación para apoyar a las áreas de Recursos Humanos de las empresas

Crecer, compañía líder en ahorro e inversión, inauguró su Programa de Formación Gerencial 2026, un ciclo de conferencias dirigido a empresas que buscan fortalecer sus estrategias de atracción y retención de talento. La iniciativa también tiene como propósito reforzar la gestión del talento humano en un entorno laboral cada vez más desafiante.

La sesión de apertura, titulada “Cómo atraer al talento joven”, reunió a más de 125 profesionales de Recursos Humanos y abrió el diálogo sobre uno de los mayores desafíos actuales del mercado laboral: por un lado, conectar de manera efectiva con las nuevas generaciones, cuyas expectativas laborales se transforman con velocidad y por otro, encontrar y conectar con perfiles con la calificación deseada por las empresas.

La ponencia estuvo a cargo de la mexicana Macu Villalobos, especialista en comportamiento y entrenamiento emocional con más de dos décadas de experiencia asesorando a empresas multinacionales y organizaciones internacionales.

Su intervención ofreció una hoja de ruta para entender por qué los modelos tradicionales de reclutamiento resultan insuficientes, y cómo integrar elementos como narrativa digital, redes sociales e inteligencia artificial para atraer talento joven desde un enfoque ético y estratégico.

“Como empresa profundamente vinculada al empleo formal, conocemos de primera mano los desafíos que enfrentan los empleadores. Además, conversamos mucho con las empresas y a partir de sus dolores, diseñamos la parrilla de temas de nuestro programa de formación. Por eso, iniciamos este ciclo con un tema urgente para las organizaciones salvadoreñas. Somos un aliado fuerte para las empresas pues contamos con experticia en los aspectos previsionales, procesos y sistemas robustos, personal altamente calificado y servicios ágiles y digitales. Pero también, somos un aliado que acompaña más allá del ámbito previsional”, destacó Ingrid Rodas, gerente de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad.

Un desafío creciente para las empresas

De acuerdo con la Encuesta de Demanda Laboral 2024-2025, publicado por el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF), el 67 % de las empresas reporta dificultades para encontrar personal calificado. Las principales barreras incluyen la falta de experiencia laboral (17.7 %), salarios poco competitivos (14.6 %), escasez de formación formal (13.5 %) y déficit de habilidades técnicas (12.5 %). Las habilidades blandas, cada vez más determinantes para la empleabilidad, representan un 9.4 % de los retos identificados.

Esta realidad coincide con tendencias globales: el Global Talent Shortage 2024 de ManpowerGroup señala que 3 de cada 4 empleadores en el mundo no logran encontrar el talento que necesitan. A su vez, el informe The Human Side of Generative AI (McKinsey, 2024) destaca que las habilidades socioemocionales y cognitivas se están convirtiendo en factores más críticos que las competencias tecnológicas.

En este escenario, la creación de una marca empleadora sólida, la actualización de las estrategias de reclutamiento y el fortalecimiento de habilidades blandas se han vuelto imperativos para la competitividad de las organizaciones.

“Tenemos casi 28 años de acompañar a las áreas de Recursos Humanos no sólo en temas previsionales, sino, mediante este ciclo de conferencias, también en temáticas especializadas que nos permiten fortalecer la gestión de estas y contribuir con el desarrollo de sus equipos”, agregó Rodas.

Con estas iniciativas, Crecer reafirma su compromiso de apoyar a las empresas salvadoreñas no solo en el cumplimiento de sus responsabilidades patronales, sino también en la construcción de organizaciones preparadas para los retos del futuro laboral.

